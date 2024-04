Nederlandstalige gebruikers van Google Workspace-toepassingen hebben vanaf nu de mogelijkheid om hun Gmail en Google Drive te laten doorzoeken door Gemini, de AI-assistent van Google. Daarmee fungeert Gemini als een AI-assistent die tijd bespaart bij het doorzoeken van eigen informatie binnen het Google-ecosysteem. De koppeling werkt ook voor Google Maps en Youtube en bij het zoeken naar vluchten en hotels.

De functionaliteit komt beschikbaar in alle talen waarin Gemini al werkte, dus wat Europese talen betreft zijn dat naast Engels en Nederlands ook Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. De koppeling werkt door middel van een zogeheten extensie, waarbij de gebruiker toegang moet geven aan Gemini alvorens die de functionaliteit kan gebruiken.

Voor Engelstalige gebruikers was de mogelijkheid al sinds september beschikbaar, toen Gemini nog Bard heette. Destijds vermeldde Google dat de doorzochte informatie niet wordt bekeken door mensenogen, niet gebruikt wordt voor het tonen van advertenties en ook niet voor het trainen van het AI-model.

Google komt zelf met legio voorbeelden waarop Gemini van nut kan zijn. Zo is het mogelijk om in Gmail de inhoud van mails te doorzoeken en samen te vatten door het stellen van vragen als ‘zoek in mijn Gmail op wanneer de babyshower van Danique is.’ Voor Google Maps gebruikt Gemini actuele informatie om de gebruiker op weg te helpen: welke bus je moet hebben om op tijd op een bepaalde locatie te arriveren, of hoe laat je de auto moet pakken om Ahoy te bereiken om 20.00 uur ’s avonds (voorbeeld van Google).

Aanbevelingen voor content

In Google Drive helpt Gemini net als in Gmail informatie opsnorren en samenvatten op basis van vragen in ‘natural language’. Voor Youtube doet Gemini op verzoek aanbevelingen voor content waarnaar de gebruiker op zoek is: een relevante tutorial, een recensie van een bepaald product of een muzieksuggestie op basis van aangegeven voorkeur.

Zakelijke reizigers of vakantievierders kunnen Gemini inzetten als prijsvergelijker bij het boeken van hotels en vluchten. Dat kan tot in detail, belooft Google. Als voorbeeld geeft het bedrijf een vliegvakantie van een week naar Mallorca voor twee volwassenen en twee kinderen. Op verzoek levert Gemini informatie over specifieke vluchten en verblijf tegen een bepaald budget.

Vanuit Google’s eigen Chrome-browser kunnen gebruikers Gemini meteen activeren door in de adresbalk @gemini te typen, gevolgd door een prompt.

