Atlassian koopt AI-vergadertool Rewatch

Atlassinan breidt zijn portfolio van collaboration- en productiviteitsoplossingen verder uit met de overname van Rewatch. Hiermee zal het door AI ondersteunde video-opnames van vergaderingen en een post-meeting-assistent integreren met eigen tools, waaronder Loom.

Met de overname van Rewatch, waarvan geen financiële details bekend zijn gemaakt, krijgt Atlassian een platform in handen waarmee het de functionaliteit van het eigen portfolio verder kan uitbreiden. In het bijzonder geldt dat voor de tool Loom, dat in oktober 2023 voor een bedrag van 975 miljoen dollar (881 miljoen euro) werd overgenomen.

De overname van Rewatch en de integratie vinden per direct plaats. Over 90 dagen wordt de huidige dienstverlening van het AI-vergaderopneemplatform gestaakt. Rewatch geeft wel aan dat data en video’s van huidige klanten toegankelijk blijven en dat het hen gaat helpen deze van het platform te offloaden.

Technologie Rewatch

Rewatch biedt een door AI ondersteund platform voor het opnemen van virtuele vergaderingen. Daarnaast beidt de software gebruikers de mogelijkheid om hiervan samenvattingen te ontvangen.

Ook kunnen zij samenvattingen krijgen van de belangrijkste onderdelen van door AI gegenereerde vergaderaantekeningen. Verder biedt de tool ook een accurate lijst van actiepunten.

In plaats van een online vergadering terug te kijken, kunnen gebruikers dus sneller op de hoogte komen door deze samenvattingen te lezen direct vanuit de e-mail inbox. Dit bespaart hen dus veel tijd.

Integratie in Atlassian Loom

Atlassian wil de technologie van Rewatch integreren in zijn tool Loom. Met deze tool kunnen medewerkers binnen bedrijven opnames maken van hun computerschermen en werk delen met collega’s voor het geven van meer context.

Dit moet het hen makkelijker maken directe visuele aanwijzingen te geven, een betere gebruikservaring te realiseren, code review makkelijk te maken, feedback te delen, te begrijpen wat er in video gebeurt, problemen op te lossen en natuurlijk om vergaderingen te houden.

De technologie is onder meer geschikt voor (online) vergaderplatforms als Zoom, Microsoft Teams en Google Meet. De Loom AI-assistent kan op den duur automatisch aan deze vergaderingen deelnemen, aantekeningen op maat leveren, actiepunten uit de vergaderingen halen en deze aan deelnemers toewijzen en dit presenteren in een doorzoekbaar transcript van een vergadering.

Toekomstige plannen

In een later stadium wil Atlassian ervoor zorgen dat Royo AI-agents de aantekeningen en actiepunten kunnen bekijken om deze automatisch bepaalde onderdelen van de kennisdatabase van een bedrijf, zoals Confluence-pagina’s of Jira-issues up te daten.

