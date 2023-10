Atlassian neemt Loom over voor een bedrag van 935 miljoen euro (987 miljoen dollar). Loom specialiseert zich in videoboodschappen. De technologie die Loom in huis heeft, zal onder meer worden geïntegreerd in de Jira- en Confluence collaboration-tools.

Via de overname van Loom krijgt Atlassian de “asynchronous video messaging”-technologie in handen. Hiermee kunnen gebruikers met elkaar communiceren en samenwerken via direct deelbare video’s.

Toepassingen van deze specifieke video’s zijn onder meer het onboarden van nieuwe medewerkers, het nakijken van programmeercode, het delen van feedback, het uitleggen van documenten en vergaderingen met het hele ‘all-hands’ personeel, waar medewerkers zich ook bevinden.

Groei van remote werken

Atlassian gokt met de overname onder meer op een blijvende toename van het werken op afstand. Dit betekent dat werknemers steeds vaker afhankelijk zijn van instrumenten die hen in staat stellen binnen een team samen te werken, in verschillende landen en uit verschillende tijdszones. Applicaties als die ontwikkeld door Loom kunnen hierbij flink helpen, stelt Atlassian.

De technologie van Loom zal worden geïntegreerd in de bestaande Jira- en Confluence-platforms van Atlassian. Ook zal Loom nog stand-alone als oplossing beschikbaar blijven.

Grootste overname van Atlassian

De overname van Loom is volgens experts de grootse die Atlassian tot nu heeft uitgevoerd. Voor de start-up betaalt de collaboration-specialist 880 miljoen dollar in contante bedragen. De rest van het overnamebedrag wordt gefinancierd via het toekennen van aandelen. De overname moet in maart 2024 zijn definitieve beslag krijgen.

