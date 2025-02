Atlassian onthult tien AI-‘superkrachten’ in Jira Service Management

Het moet niet maanden duren om AI aan het werk te zetten, stelt Atlassian. Daarom wil het met AI-‘superkrachten’ Jira Service Management-klanten van rendement voorzien op de korte termijn.

Het bedrijf licht tien nieuwe features uit, die met name gericht zijn op agentic AI. Ze zijn vooral bedoeld om bestaande mogelijkheden uit te breiden en zo inzetbaar mogelijk te maken. Zo voegt Atlassian nieuwe AI-agents toe. Rovo Agents borduren voort op Rovo AI, dat in oktober algemeen beschikbaar werd. Na een incident kunnen deze Agents informatie uit third-party bronnen trekken of service mappings via de Teamwork Graph tonen. Hierdoor moeten gebruikers snel de oorzaak van het incident in kwestie achterhalen. Daarnaast treden Agents op als adviseurs, bijvoorbeeld via voorstellen voor geautomatiseerde playbooks.

Meer integraties, meer talen

Agentic ondersteuning breidt op meerdere fronten uit. Zo spreekt de virtual service agent nu alle talen die Jira Service Management ondersteunt. Ook zijn AI-gegenereerde samenvattingen completer door gesuggereerde vervolgstappen, overzichten van verzoeken die medewerkers hebben verstuurd en actieknoppen. “Less clicking, more solving”, zo luidt de uitleg van Atlassian. Dashboards van deze agent tonen daarnaast prestatie-overzichten en eventuele knowledge gaps, compleet met suggesties voor nieuwe artikelen.

Daarnaast integreert de virtual service agent voortaan met Slack, Teams, e-maildiensten, web widgets en Help Center om overal bereikbaar te zijn. Jira Service Management is vanaf nu aan te spreken via Workday en Okta voor eenvoudigere workflows van HR-medewerkers. Als er gevoelige informatie te delen is, maakt Jira Service Management het eveneens eenvoudiger om dit te beheren. Ten slotte is de HR Help Center vernieuwd om sneller relevante details te laten zien.

Gemak

De focus van Atlassian bij deze set aan updates is duidelijk op overzichtelijkheid en gemak. Atlassian schroomt er niet voor om haar trots over de virtual service agent in de huidige staat uit te spreken. “Simpel gezegd is onze virtual service agent geweldig”. Dit baseert men op metingen die laten zien dat 75 procent van alle interne verzoeken verwerkt met een tevredenheidsscore van gemiddeld 4,5 uit 5 sterren.

