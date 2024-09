Monitoring-software van ControlUp beschikbaar in Benelux

ControlUp’s oplossingen voor real-time monitoring van virtuele omgevingen is beschikbaar gekomen in de Benelux. De software wordt verdeeld via de lokaal aanwezige distributiepartner Copaco.

De software van ControlUp komt beschikbaar in de Benelux. Het gaat om een oplossing om virtuele omgevingen in real-time te monitoren. Het idee is dat dat fouten zo sneller opgespoord en opgelost worden. Dat moet hybride en remote werknemers minder IT-problemen geven en de IT-helpdesks in bedrijven ontlasten.

Concrete oplossingen

De distributiepartner in de Benelux wordt Copaco. Voor de reeds bestaande IT-partners van Copaco is het Digital Employee Experience-platform (DEX) van ControlUp onmiddellijk beschikbaar. Deze oplossing is gericht op het verbeteren van ervaring van eindgebruikers met digitale omgevingen.

“DEX-oplossingen zorgen ervoor dat werknemers naadloos, productief en tevreden kunnen werken in hun digitale werkomgeving. Dit vermindert het aantal tickets bij IT-helpdesks en voorkomt een hoop frustratie onder gebruikers. Een mooie kans voor MSP’s om in te spelen op de gebruikerservaring van hun klanten, waardoor hun IT-dienstverlening hoger beoordeeld zal worden”, zegt Bart Keijzers, Manager Datamanagement en Security bij Copaco.

Het aanbod van ControlUp kan ook een toevoeging vormen op Microsoft Intune. Deze oplossing voor het beheren van endpoints in de cloud kan profiteren van de real-time monitoring-software. Door de monitoring komen fouten meteen aan het licht en worden prestaties voortdurend geanalyseerd.

