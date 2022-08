Softwarebedrijf ControlUp demonstreert monitoringoplossing Edge DX tijdens VMware Explore 2022, een jaarlijks evenement. Edge DX monitort de prestaties, processen en patches van meerdere endpoints. De data is met een centraal dashboard in te zien.

VMware Explore 2022 vindt van 29 augustus tot en met 1 september plaats in San Francisco. Partners van VMware gebruiken het evenement om producten te presenteren. Een van de partners is ControlUp, ontwikkelaar van monitoringoplossing Edge DX. ControlUp demonstreert de oplossing tijdens de conferentie.

Edge DX

Edge DX groeit hard. Gebruikersaantallen stijgen en updates vinden regelmatig plaats. De oplossing maakt het mogelijk om smartphones, pc’s en andere endpoints via een centraal dashboard te monitoren.

Onder de apparaatgegevens vind je CPU-snelheid, netwerkverbruik en de beschikbaarheid van memory. Naast apparaatgegevens toont het dashboard een overzicht van geïnstalleerde apps, ontbrekende patches, opvallende gebeurtenissen en de meest gebruikte apps.

Gebruikersgegevens zijn per app in te zien. Niet elke app wordt ondersteunt. ControlUp ontwikkelt integraties om gedetailleerde gebruikersinformatie op te halen. Zoom en Microsoft Teams worden sinds kort ondersteund.

“Met de mogelijkheid om Zoom en Microsoft Teams te monitoren is Edge DX het snelst groeiende product in ons portfolio”, deelde Asaf Ganot, medeoprichter en CEO van ControlUp. “Dit is een bewijs van hoe belangrijk het is om real-time data-analyse toegankelijk te maken voor IT-teams.”

Monitoring op schaal

ControlUp richt het product op IT-dienstverleners en interne IT-afdelingen. Volgens de organisatie is de oplossing binnen enkele weken voor honderdduizenden apparaten te configureren.

“IT-teams kunnen in principe vanaf de zijlijn meekijken met externe en interne medewerkers”, beschreef de organisatie. “Problemen op endpoints zijn snel op te lossen, zodat teamleden weer snel aan het werk kunnen.”

VMware Explore 2022

ControlUp demonstreert de oplossing tijdens twee afzonderlijke sessies op VMware Explore 2022. De eerste sessie start op dinsdag 30 augustus om 15:15 (lokale tijd) in het Expo Theater. De tweede sessies start op woensdag 31 augustus om 10:30 tijdens de Breakout Sessions.

