Paessler heeft het Duitse qbilon overgenomen. Hiermee wil het zijn software-suite uitbreiden met een oplossing die hybride IT-omgevingen verzamelt, analyseert en optimaliseert.

qbilon is opgericht in 2019 door vier voormalige informatica-studenten in Augsburg. Het bedrijf hoeft niet te verhuizen naar Nürnberg, waar Paessler zijn hoofdkantoor heeft. Het overgenomen bedrijf levert IT-automatiseringsdiensten aan onder andere BMW en bedrijven in de voorzieningen- en maakindustrie.

Samensmelting

Het aanbod van Paessler zal nu meer kunnen doen met de systemen die het voor klanten monitort. Zo verwerkt het datasets binnen de IT-omgeving om tot inzichten te komen over de beste opties voor management- en kostenmanagement en security-beleid. De services van qbilon integreren al met Paessler’s PRTG-platform en de diensten van derden, zoals AWS en Azure.

Volgens qbilon-CEO is de overname van haar bedrijf een logische stap. “We kijken ernaar uit om onze gezamenlijke klanten alomvattende kennis te geven over hun IT-landschappen om efficiëntie te waarborgen en resources te besparen.”

Het is de eerste overname die Paessler doet. CEO Helmut Binder ziet het als een spannende mijlpaal. “We willen klanten graag de visibility geven die ze nodig hebben van hun IT-landschappen om resources te optimaliseren. Onze bedrijfscultuur valt natuurlijk samen met die van qbilon, net als onze doeleinden. Beide bedrijven zullen profiteren van de samenwerking in ontwikkeling en technologie, sales, marketing en op operationeel gebied.”

