Microsoft heeft Mesh uitgebracht voor Microsoft Teams. Daarmee is het mogelijk om meetings met avatars in 3D en VR te houden. Takeda, Accenture, BP en Mercy Ships maken er al gebruik van.

Net als andere techbedrijven heeft Microsoft door dat ons werkgedrag sinds corona is veranderd. Steeds meer vergaderingen vinden online plaats, terwijl er nog altijd de wens is om fysiek elkaar te spreken. De gulden middenweg daarvoor zou Microsoft Mesh moeten zijn, dat het binnen Teams mogelijk maakt om elkaar in een 3D-omgeving en in VR te kunnen spreken.

Mesh is voortaan ingebouwd in Teams en is beschikbaar via bestaande abonnementen op deze videocalldienst van Microsoft. Daarnaast is het uitgebracht voor de Meta Quest-appwinkel.

Geen metaverse, wel soortgelijk

De integratie met Meta is niet al te gek: het bedrijf van Mark Zuckerberg probeert al jaren de ‘metaverse’ van de grond te krijgen. Dit is meermaals gedemonstreerd via virtuele meetings, waarbij digitale avatars collega’s en andere gespreksdeelnemers representeren. Microsoft hevelt deze Meta-avatars niet over, maar het idee is vergelijkbaar. Een belangrijk verschil is echter dat er ook zonder VR-headset aan een 3D-meeting mee te doen is. Daarnaast kiest Microsoft niet voor de terminologie van ‘metaverse’, maar spreekt men simpelweg over ‘3D immersive spaces’.

Zogeheten ‘immersive spaces’ staan het organisaties toe om hun eigen omgeving te bouwen, onder andere voor grotere evenementen. Voor het ontwerpen hiervan is geen programmeerervaring nodig. Wel zitten zelfgemaakte immersive spaces verstopt achter een Teams Premium-licentie of een trial-versie voor de premium-versie van Mesh voor 6 maanden.

Ervaringen van organisaties

Farmaceutisch bedrijf Takeda was een van de eerste bedrijven die Mesh in gebruik genomen heeft. Het heeft al verschillende specifieke locaties voor Mesh gebouwd om de nieuwe oplossing te introduceren. Men ziet het als een kosteneffectieve manier om hun medewerkers wereldwijd een fysieke ontmoetingsplek te geven.

Ook consultingbedrijf Accenture mocht al Mesh uittesten. In 2021 werkte men al samen met Microsoft om een digitaal One Accenture Park te ontwikkelen, dat nieuwe medewerkers verwelkomt. Energiebedrijf BP gebruikt de 3D-ruimtes om complexe problemen te bespreken die niet met traditionele tools uit te leggen zijn. Mercy Ships, dat ziekenhuisschepen inzet om gratis zorg te bieden in Afrika, werkte samen met Microsoft en Dell Technologies voor hun oplossing. In feite betrof het hier een digital twin van een schip om vrijwilligers, medewerkers en mogelijke donoren te laten zien hoe men te werk gaat op locatie.

Meerdere spelers

Nu doet Microsoft Mesh grotendeels denken aan Meta’s projecten, maar kent het een uniek voordeel. Naast het feit dat de 3D-omgevingen niet gebonden zijn aan VR, is de integratie met Teams een interessante. De realiteit is dat er al ruim 320 miljoen gebruikers potentieel kunnen kiezen voor Mesh om meetings mee te organiseren.

Daarnaast is het concept van virtuele vergaderingen weer aan een herintroductie bezig. De Apple Vision Pro, dat begin februari in de VS lanceert, maakt het eveneens mogelijk om 3D-materialen te delen met elkaar. Ook werkt Sony samen met Siemens aan een industriële VR-oplossing om tevens driedimensionale concepten te bespreken en in te zien. Dit alles valt onder verschillende namen (spatial computing, metaverse), maar de ambities zijn vergelijkbaar. Hoe dan ook biedt Microsoft Mesh een manier voor werknemers op afstand om op een minder afstandelijke manier dan voorheen op Teams te communiceren. De vraag is enkel hoeveel organisaties er daadwerkelijk gebruik van zullen maken.

