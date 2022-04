Microsoft heeft zijn data governance- en compliance-oplossingen ondergebracht in het nieuwe Microsoft Purview. Hierdoor kunnen gebruikers van de oplossingen ze makkelijker vinden en gebruiken, zo is de bedoeling.

Met de rebranding naar Microsoft Purview die de techgigant biedt, moet het voor bijvoorbeeld data engineers en juridische medewerkers makkelijker worden de producten te vinden en gebruiken. Het gaat hierbij om alle data governance- en compliance-oplossingen die nu onder de merknamen Azure Purview en binnen Microsoft 365 op de markt zijn.

Vereenvoudiging

De samenvoeging van al deze producten in een enkel portfolio moet gebruikers meer inzicht bieden in hun assets in het hele datalandschap. Ook moeten de producten eenvoudiger toegang geven tot data-, security- en riscio-oplossingen die bedrijven van Microsoft afnemen.

Daarnaast moet het helpen data beter te beveiligen in cloudomgevingen, applicaties en op endpoints. Verder helpen de oplossingen klanten met het beheer van end-to-end datarisico’s en compliance-regelgeving en voor het beheer en beschermen van data op andere nieuwe manieren.

De rebranding van alle producten is direct. Zo krijgt bijvoorbeeld Microsoft 365 Advanced Audit de naam Microsoft Purview Audit (Premium). De tool Azure Purview Data Catalog wordt op deze manier Microsoft Purview Data Catalog.

Nieuwe functionaliteit

Met de rebranding voegt de techgigant ook nieuwe functionaliteit toe aan het aanbod oplssingen. Zo komt Microsoft Purview Data Loss Prevention (DLP) voor macOS endpoints nu algemeen beschikbaar, zijn er 50 nieuw classifiers aan de gevoelige informatie type catalogus van de techgiant toegevoegd en is ‘multi-stage retention’ nu in preview voor Microsoft Purview Data Lifecycle Management aangekondigd.

Andere extra functionaliteit is aangekondigd voor Microsoft Purview eDiscovery (Premium), Microsoft Purview Communication Compliance en Microsoft Purview Compliance Manager.

Klanten met een Microsoft 365 E5- of Microsoft 365 E5 Compliance-abonnement kunnen de veranderingen inzien in de Microsoft Purview compliance portal. Bestaande klanten van Azure Purview kunnen de veranderingen checken van de nieuw Microsoft Purview governance portal of via de algemene Microsoft Purview-website.

Tip: Microsoft introduceert cloudmonitoringsdienst Azure Managed Grafana