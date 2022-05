Pure Storage en Snowflake werken aan gezamenlijke oplossingen voor het analyseren van on-premises data in de cloud. De mogelijkheden van het Snowflake Data Platform worden verder uitgebreid naar on-premises-omgevingen.

Het Snowflake Data Platform is een cloudgebaseerd data warehouse voor het veilige delen van data binnen bedrijven. Het platform verzamelt daarvoor data uit alle cloudgebaseerde bronnen en software in een omgeving. Hierdoor hoeven bedrijven deze gegevens niet meer uit diverse silo’s te halen. Data is direct bruikbaar voor analytics, data science en het ontwikkelen van applicaties.

Lokale data naar cloud dataplatform

De samenwerking met Pure Storage zorgt er nu voor dat de vaak gevoelige data die bedrijven in on-premises-omgevingen opslaan, straks ook heel eenvoudig in het cloudgebaseerde Snowflake Data Platform aanwezig is, zonder dat de integriteit en wet- en regelgeving van deze gegevens in het geding komen.

Fysiek staan deze gegevens nog steeds in on-premises datacenters op FlashBlade object storage arrays van Pure Storage. Binnen het platform kunnen de gegevens voor diverse doeleinden worden toegepast. Deze data in de cloud kan ook worden verrijkt met data van andere partijen voor nog meer toepassingen.

Dell Technologies

De hybrid cloud-samenwerking tussen Pure Storage en Snowflake is min of meer gelijk met een eerder aangekondigde samenwerking tussen Dell Technologies en Snowflake. Ook hier ging het om lokaal opgeslagen data die voor analytics beschikbaar komt in het Snowflake Data Platform.