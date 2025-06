Pure verrast: FlashArrays krijgen S3-ondersteuning, FlashArray//ST zonder DFM’s

Tijdens Pure Accelerate deze week in Las Vegas gaat het veel en vaak over de introductie van de Enterprise Data Cloud. Daarover publiceerden we eerder al een artikel, inclusief eerste analyse (zie link verderop in dit artikel). We kregen echter ook nog het nodige productnieuws voorgeschoteld. Dat zetten we in dit artikel onder elkaar. Er zitten enkele grote verrassingen tussen, waaronder een nieuw model FlashArray met een ‘standaard’ SSD, een opslagmedium waar Pure normaal gesproken niets van wil weten.

Een intelligente beheerlaag zoals die door Pure1 en Pure Fusion kan worden opgetuigd is zonder meer interessant. Het is echter onmogelijk om dit goed te doen zonder dat de datalaag eronder de mogelijkheden biedt die klanten ook daadwerkelijk willen. Vandaar ook dat Pure vandaag met de nodige updates en volledig nieuwe producten komt.

Allereerst zijn er twee grote updates voor bestaande systemen. Er is de FlashArray//XL R5, een update voor het topmodel in de FlashArray//X-lijn. Deze FlashArray heeft een ruwe capaciteit van 1,9 PB, is 70 procent sneller dan zijn voorloper en kan tot 50 procent verder opschalen. Ten opzichte van de concurrentie claimt Pure dat de rest niet eens op de foto staat. Zie het plaatje hieronder.

Naast de FlashArray//XL R5 is er ook nog een opvolger voor de FlashBlade//S, niet heel verrassend de FlashBlade//S R2. Dat model, gericht op scale-out omgevingen, was sinds de lancering in 2022 nog niet vernieuwd. De nieuwste versie, die zoals de voorganger file en object workloads en protocollen ondersteunt, is volgens Pure 30 procent sneller dan de concurrentie bij belangrijke workloads.

Verder is het nog goed om op te merken dat FlashArray//EXA, de variant die is gericht op AI Factories, vanaf nu algemeen beschikbaar is. Je kunt alles over dit product lezen in het artikel dat we er recent over hebben geschreven.

FlashArray//ST

Naast bovenstaande update voor bestaande modellen, kondigt Pure vandaag ook nog wat echt nieuwe dingen aan. De FlashArray//ST voegt zich namelijk ook bij het productaanbod. Bij dit nieuwe model draait het allemaal om snelheid. De vier hoofdletters in de naam geven dat ook duidelijk aan. Pure belooft meer dan 10 miljoen IOPS en dat lijkt een voorzichtige indicatie te zijn.

De FlashArray//ST moet een alternatief zijn voor de snelste Direct-Attached-Storage op de markt. Hij ondersteunt alleen block-workloads. Dat is op zich logisch, want dat zijn de enige workloads die van dit soort snelle storage gebruik moeten maken. Denk aan in-memory- en OLTP-workloads. De latency van dit nieuwe systeem kan zo laag zijn als 55 microseconden.

Geen DFM’s in FlashArray//ST

De nieuwste telg van de FlashArray-familie is op het eerste gezicht voor een groot gedeelte dezelfde doos als de FlashArray//XL. Als we echter wat doorvragen, blijkt dat er intern een verrassing inzit. Het gaat er eigenlijk vooral om wat er niet inzit. De FlashArray//ST is niet voorzien van DirectFlash Modules (DFM’s), de eigen flash-modules waarvan Pure tijdens Accelerate dit jaar de versie met een capaciteit van 300TB aankondigt.

Wat er dan wel inzit, konden we niet achterhalen tijdens het evenement. Alex McMullan, de CTO International van Pure, wilde ons wel vertellen dat het PCIe 5.0 SCM (Storage Class Memory) is, maar ging verder niet in op wat het precies was. Binnenkort kunnen woordvoerders van Pure er meer over vertellen. Het heeft verder niet zoveel zin om erover te speculeren, maar het is gezien de focus op prestaties vrijwel zeker TLC-NAND. Als we dan ook de aankondiging van Kioxia vorige maand over de 8e generatie BiCS-flash in het achterhoofd houden, zou het dat best eens kunnen zijn. Maar goed, dat is vooralsnog allemaal speculatie.

Het feit dat Pure ervoor kiest om in de FlashArray//ST zonder DFM’s uit te brengen is overigens niet vreemd. DFM’s zijn in principe gemaakt om in balans te zijn. Op het gebied van prestaties, mogelijkheden, verbruik en dergelijke. De FlashArray//ST is een racewagen. Die moet gewoon zo snel mogelijk gaan. Dan is de DFM zoals hij nu is simpelweg niet de juiste keuze.

Krijgen volgende generaties wel DFM’s?

Toch is het een raar idee dat Pure een product aankondigt zonder DFM. Het roept maar wat graag dat SSD’s inferieur zijn aan DFM’s, omdat ze als vervanger voor en dus volgens dezelfde principes als HDD’s zijn gemaakt. En nu duikt er eentje op in een product van het bedrijf. Als we aangeven dat we dit toch wel een beetje bijzonder vinden, laat Patrick Smith, Field CTO EMEA bij Pure Storage, doorschemeren dat dit hoogstwaarschijnlijk een tijdelijke situatie is. Uiteindelijk zal Pure ook hier een eigen draai aan geven en ze opnemen in de DFM-lijn.

De FlashArray//ST is sowieso een beetje een uit de hand gelopen project waar een klant om vroeg, geeft McMullan aan. Tijdens het ontwikkelen ervan groeide bij Pure het besef dat dit voor meer organisaties interessant kon zijn. Dus toen heeft Pure besloten om er een heus product van te maken.

Naast het verschil in hardware zit er ook veel verschil in de software. De FlashArray//ST ondersteunt zoals gezegd alleen block-workloads en -protocollen. Daarnaast heeft Pure alle overbodige diensten die latency toevoegen eruit gehaald. Voorbeelden hiervan zijn inline deduplicatie, inline compressie, post-batch compressie, synchrone replicatie en zo zijn er nog wel een aantal te noemen. Essentiële features zoals snapshots, asynchrone replicatie en encryptie blijven uiteraard wel beschikbaar.

FlashArray nu ook met S3-ondersteuning

Een laatste update van het hardwarefront is eigenlijk geen echt hardwarenieuws. De FlashArray-lijn krijgt namelijk native ondersteuning voor het S3-protocol. De goede verstaander weet dat het dan om object storage gaat. Tot nu toe ondersteunden FlashArray-modellen alleen block en file, maar daar voegt Pure object aan toe.

Met de toevoeging van object storage aan FlashArray kan Pure op termijn een enkele architectuur aanbieden voor block, file en object, verspreid over het hele platform. FlashArray kan al samenwerken met FlashBlade op dit vlak en Pure belooft dat het in de toekomst ook mogelijk wordt om ook een koppeling met de cloud te maken. Dan dekt Pure de hele breedte van de infrastructuur af als het gaat om object storage.

Pure blijft zich in de breedte en diepte ontwikkelen

De hardware-aankondigingen die Pure deze week heeft gedaan, laten goed zien hoe Pure naar de markt kijkt. Het wil aan de ene kant aan bestaande klanten, met name Evergreen//Forever-klanten, die altijd de nieuwste en beste producten krijgen, laten zien dat het de bestaande en bewezen producten blijft updaten. Aan de andere kant is het ook niet bang om nieuwe stappen te zetten. Zelfs als dat betekent dat er een model op de markt komt zonder DFM’s.

Uiteindelijk moet Pure dit ook wel doen natuurlijk, want zonder een goede basis van FlashArrays en FlashBlades kan het de Enterprise Data Cloud-visie ook niet met goed fatsoen verkopen. In dat licht kun je ook de toevoeging van S3 aan FlashArrays zien. Het creëren van een end-to-end platform is een belangrijke voorwaarde om zaken zo eenvoudig mogelijk te maken en te houden, iets waar het bij Enterprise Data Cloud en Pure Fusion voor een belangrijk deel om draait. Pure slaagt daar nog altijd goed in, omdat het lang geleden enkele fundamentele en soms radicale beslissingen heeft genomen. Die werpen na al die tijd nog steeds hun vruchten af.

