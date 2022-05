De nieuwste versie van CockroachDB is beschikbaar. 22.1 introduceert functies voor automatisering en compliance.

CockroachDB is een databasemanagementsysteem (DBMS) voor cloudapps. De software draait op SQL en ondersteunt zowel public als private clouds. Een centraal dashboard maakt het mogelijk om databases in een regio en omgeving naar keuze uit te rollen. Applicaties in Python, Go, Java en Ruby zijn eenvoudig te koppelen. Cockroach Labs, de ontwikkelaar van het systeem, draagt zorg voor uptime. De organisatie hanteert een pay-as-you-go-model: klanten betalen uitsluitend voor de capaciteit die wordt verbruikt. De nieuwste versie van CockroachDB is nu beschikbaar.

CockroachDB 22.1

CockroachDB 22.1 introduceert ‘super regions’. De functie beperkt data tot een enkel geografisch gebied. Normaal moeten developers en operators plaatselijke databases uitrollen en beheren om data tot een regio te beperken. De methode is veelvoorkomend, want de meeste grootbedrijven moeten zich aan nationale regels voor gegevensverwerking houden. De ‘super regions’-functie maakt hun leven makkelijker.

Daarnaast bevat de release een nieuwe command-line interface (CLI) voor het beheren van databaseclusters. De tool maakt het mogelijk om clusters via machinetaal te managen. Ook introduceert CockroachDB 22.1 een nieuwe API voor het automatiseren van deployments en uitbreidingen.

“We zijn het meest enthousiast over de nieuwe API- en CLI-functionaliteit”, zegt Chris Downs, medeoprichter van Mythical Games en gebruiker van CockroachDB. “Het testen, monitoren en optimaliseren van applicaties is repetitief en tijdrovend. Met de nieuwe API kunnen we de provisioning, het schalen en monitoren van onze clusters automatisch inregelen met behulp van tools als Terraform en Crossplane. Bovendien kunnen onze ontwikkelaars via de CLI snel clusters aanmaken en configureren.”

Prisma en Datadog

Verder is de release uitgerust met integraties van Prisma, een populaire database toolkit voor developers. Daarnaast suggereert CockroachDB 22.1 verbeteringen voor het optimaliseren van prestaties in databases. Een nieuwe integratie met Datadog maakt het mogelijk om clusters te monitoren met de software van Datadog.

Het is een spannende tijd voor CockroachDB. Gartner nam de technologie onlangs op in de Magic Quadrant voor databasemanagementsystemen. Daarmee concurreert het systeem met gigantische spelers als Alibaba Cloud, AWS en IBM.

Tip: NetApp neemt databasespeler Instaclustr over