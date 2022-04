NetApp maakt de overname van Instaclustr bekend. NetApp wil de databasemanagement-specialist toevoegen aan Spot by NetApp, een groeiend portfolio van infrastructuurdiensten.

Instaclustr ontwikkelt een platform voor databasemanagement (DBM). Het platform ondersteunt meerdere cloudproviders en open-source DBM-systemen (DBMS). Organisaties met diverse databases en cloudomgevingen gebruiken de oplossing om beheer te centraliseren. Aan organisaties met enkele databasesystemen verleent Instaclustr supportdiensten.

Vandaag maakt NetApp de overname van Instaclustr bekend. De technologie van Instaclustr wordt met verloop van tijd aangeboden in Spot by NetApp, een portfolio van infrastructuurdiensten. Open-source databasemanagement is een primeur voor het portfolio. Met de overname vult NetApp een nieuwe niche.

Instaclustr

Het huidige platform van Instaclustr ondersteunt vijf open-source DBM-systemen: PostgreSQL, Apache Kafka, Apache Cassandra, OpenSearch en Elasticsearch. De dienstverlener is geliefd onder organisaties met diverse databases in meerdere clouds.

“Bedrijven willen open-source databases, pipelines en workflows applicaties, zonder zichzelf te overweldigen met complex beheer en hoge kosten. Dat drijft onze groei”, vertelt Peter Lilley, CEO en medeoprichter van Instaclustr.

De overname is nog niet definitief, het hangt af van de goedkeuring van antitrustautoriteiten. De organisatie deelt niet wanneer de volgende stap wordt verwacht.

NetApp strategie

In 2020 maakte NetApp de overname van Spot bekend. Spot ontwikkelde een oplossing voor de kostenoptimalisering van cloudinfrastructuur. NetApp gebruikte de oplossing om een portfolio te stichten: Spot by NetApp. Inmiddels dekt het portfolio veel meer dan kostenoptimalisering.

NetApp nam meerdere organisaties over om Spot by NetApp uit te breiden. Eerst kwam CloudCheckr, toen Data Mechanics en later Fylamynt. Verloopt alles volgens plan, dan is Instaclustr het volgende hoofdstuk.

“De overname is tekenend voor onze strategie”, besluit Anthony Lye, Executive VP en General Manager, Public Cloud Services bij NetApp. “We willen de cloud vergemakkelijken, kosten verminderen en vendor lock-in vermijden.”