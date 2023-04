Datamanagementbedrijf BigID heeft de lancering van BigAI aangekondigd. De AI-tool moet gebruikers op allerlei manieren helpen in de omgang met data.

BigID ziet kansen voor generatieve kunstmatige intelligentie bij datamanagement. Het gaat hier om bijvoorbeeld het labelen en clusteren van data om analyse op grote schaal mogelijk te maken. Voor mensen kan dit monnikenwerk zijn, waar dit voor AI eenvoudig te overzien is.

Vriendelijker

Het toverwoord van de beloofde feature-set is ‘vriendelijker’. BigAI kan data-tabellen en -kolommen vriendelijkere en duidelijkere benamingen geven om analyse eenvoudiger te maken. Daarnaast genereert het automatisch vriendelijke clustertitels ter verbetering van de indexering en het doorzoeken van metadata.

Natuurlijk mag het hier ook niet aan een chatbot ontbreken. BigChat kan allerlei complexe vragen over datamanagement en gerelateerde onderwerpen beantwoorden waar nodig. Net als andere bedrijven presenteert BigID deze functie als een ‘persoonlijk assistent’. De chatbot is getraind op BigID-documentatie.

CEO Dimitri Sirota schept hoge verwachtingen van de nieuwe tool. “Met BigAI geven we klanten de kracht om de volle potentie van hun data-omgevingen te realiseren. Of je nu een CISO bent die de data van een organisatie wil beveiligen of een data-analist die op zoek is naar betere inzichten, is BigAI de oplossing die je nodig hebt om je datareis naar het volgende niveau te brengen.”

Het concept van BigAI bevat volgens BigID ‘privacy by design’, omdat het alleen bestaat uit de modellen en servers van het bedrijf zelf. Data wordt niet gedeeld met derden. Op die manier is er meteen een antwoord geboden op de zorgen die veelal rondom generatieve AI spelen over de omgang met gebruikersgegevens.

Lees ook: Hoe benut je het potentieel van generatieve AI en behoud je tegelijkertijd een veilige organisatie?