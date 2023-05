SAP en Google Cloud gaan hun samenwerking versterken op het gebied van cloud-datamanagement. De integratie zorgt ervoor dat klanten data in real-time kunnen aanspreken zonder duplicatie.

De integratie zorgt voor een aantal toevoegingen aan RISE with SAP, een bundel met daarin de ERP S/4HANA. Specifiek komen SAP Datasphere en Google Cloud BigQuery samen om bij data van allerlei afkomsten te komen. Als extra functionaliteit stipt SAP aan dat het zowel interne data op het eigen platform als data afkomstig van externe bronnen samen kan brengen.

De huidige uitbreiding volgt op de lancering van Datasphere begin maart. Met Datasphere realiseren bedrijven een data fabric, om uitdagingen rond toegang tot data uit verschillende systemen en locaties weg te nemen. “Bedrijven moeten data namelijk halen uit de oorspronkelijke bronnen en deze exporteren naar een centrale locatie. Het resultaat hiervan is verlies van de context van deze data, waardoor ze minder nuttig zijn voor het nemen van weloverwogen zakelijke beslissingen. Context die vervolgens alleen handmatig is te herstellen, wat erg veel tijd en mankracht kost. SAP Datasphere elimineert deze complexiteit. Organisaties zijn hiermee in staat om een datafabric te bouwen die snel betekenisvolle data levert – met behoud van de context en logica”, aldus SAP destijds.

Nu is er de koppeling met de data warehouse BigQuery. Het moet ervoor zorgen dat bedrijven in real-time toegang kunnen krijgen tot de kritieke data uit SAP-systemen, zonder dataduplicatie. Het brengt data uit SAP-software, zoals S/4HANA en HANA Cloud, samen. Bedrijven krijgen hierdoor een completer beeld van data in de data warehouse van Google.

Partners

SiliconANGLE merkt terecht op dat de samenwerking tussen SAP en Google Cloud al van langere duur is. Op het gebied van BigQuery heeft de cloud-divisie van Google in ieder geval een waslijst aan samenwerkingen te pakken. De data warehouse kan volgens Google over verschillende cloud-omgevingen met data omgaan, met hulp van ingebouwde AI/ML-tools voor snellere inzichten.

Normaal gesproken kan het voor bedrijven een hels karwei zijn om het overzicht te bewaren over de data waar het over beschikt. Door de samenwerking hopen de twee partijen dat ze voor een ‘versimpeld datalandschap’ kunnen zorgen bij organisaties. Qua toepassingen zien de partners veel mogelijkheden in allerlei sectoren door het elimineren van data silos. Denk aan de opsplitsing van data tussen de financiële administratie en marketingafdelingen. Door deze data samen te brengen op een platform als BigQuery, komt betere visibility tot stand.

Wat betekent dit voor de markt?

Op de cloud-markt zijn er veel spelers naast Google Cloud. Zelf zou het in 2022 10 procent marktaandeel hebben, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. Diensten als Azure en AWS zijn aanzienlijk groter, met respectievelijk 23 en 32 procent. Google Cloud mag zich dus tot de top drie rekenen, maar dat vertekent de verhoudingen wat. Op de ERP-markt bevindt SAP zich in een vergelijkbare positie, waar het strijd met Microsoft Dynamics en Oracle om de koppositie.

Wat betreft Google Cloud BigQuery zijn er ook concurrerende oplossingen voor data warehouses/lakehouses. Zo levert Databricks een lakehouse-platform dat volledig in de cloud-dienst geïntegreerd is, terwijl ook Snowflake dominant is. Kortom: voor consumenten zijn er meerdere opties en kunnen we nog geen winnaar aanwijzen in het snel ontwikkelende data-analyselandschap.