Kasten by Veeam rolt in de komende weken het nieuwe Kubernetes-databeschermingsplatform Kasten K10 V6.0 uit. De release helpt organisaties “hun cloud-native data protection efficiënter te schalen, hun applicaties en data beter te beschermen tegen ransomware-aanvallen en de toegankelijkheid te vergroten door nieuwe cloud-native integraties”.

De nieuwe versie is onthuld tijdens de VeeamON-conferentie, waarbij ook de nieuwe integraties met het Veeam Data Platform aandacht krijgen. “Met Kasten K10 V6.0 geïntegreerd in het Veeam Data Platform kunnen klanten de complexiteit in hun Kubernetes-deployments verminderen”, legt CTO Danny Allan uit. “Het maakt het mogelijk dat cloud-native omgevingen hun volledig potentieel bereiken. Op hetzelfde moment helpt de nieuwe release ze databescherming en securityweerbaarheid te verdubbelen, nu ze het zich niet kunnen veroorloven compromissen te sluiten.”

Kasten K10 zal naast de integratie met het Veeam Data Platform ook veel aandacht besteden aan up-to-date integraties voor nieuwe workloads en storage-types. V6.0 ondersteunt daarom Kubernetes 1.26, Red Hat OpenShift 4.12 en een nieuwe ingebouwde blueprint voor Amazon RDS. Ook voegt het additionele hybride cloud-ondersteuning voor Google Cloud toe, alsmede cross-platform restore targets voor VMware Tanzu-omgevingen en nieuwe Cisco Hybrid Cloud CVD met Red Hat OpenShift en Kasten K10. De nieuwe opslagopties voor NetApp ONTAP S3 en Dell-EMC ECS S3 maken meer interoperabiliteit met opslaglocaties mogelijk.

Enterprise-Grade Ransomware Protection

Een belangrijke vernieuwing om de bescherming naar een hoger niveau te tillen, is wat Veeam omschrijft als ransomware-bescherming op enterprise-niveau. De release moet organisaties helpen bij het ontwikkelen van proactieve ransomware-beschermingsstrategieën door de mogelijkheden voor het detecteren van verdachte activiteiten te verbeteren. Ook immutable backups en de mogelijkheid voor onmiddellijk herstel moeten bijdragen aan een betere strategie.

De nieuwe release breidt threat detection-mogelijkheden uit door alle events in Kubernetes Audit te loggen. De Kubernetes Audit-logs kunnen vervolgens geanalyseerd worden, om patronen van abnormale, verdachte activiteiten op te sporen en markeren.

De mogelijkheid om te communiceren met AWS Secrets Manager om passcodes op te slaan en op te halen, moet tot meer flexibiliteit bij het implementeren van een “hardend, secure Disaster Recovery (DR)-workflow for K10” zelf leiden. Ook kunnen Kasten K10’s Kubernetes-policies worden geïntegreerd in Infrastructure as Code, om ‘vangrails’ in te bouwen. Dit moet tot risicobeperking, operationele consistentie en automatisering leiden.

Schaalbaarheid en efficiëntie

Tot slot is er nog een nieuwe application fingerprinting-feature, die het mogelijk maakt nieuwe statefull applicaties automatisch toe te wijzen aan de juiste blueprints om de juiste dataconsistentie te bereiken. Het helpt het risico te verminderen, complexiteit te minimaliseren en verbeterde compliance af te dwingen.

De algemene beschikbaarheid van Kasten V6.0 staat gepland voor “laat in het tweede kwartaal”, wat betekent dat het uiterlijk in juni beschikbaar zal zijn.

