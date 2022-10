Veeam introduceert Kasten K10 V5.5, de eerstvolgende versie van de backupoplossing voor Kubernetes-omgevingen. De update biedt inzicht in de daluren van applicaties, waardoor gebruikers backups kunnen inplannen op een gunstig moment.

Veeam ontwikkelt een breed aanbod van backupsoftware voor on-premises en cloudomgevingen. In 2020 maakte de organisatie de overname van Kasten bekend. Kasten ontwikkelde een backupoplossing voor Kubernetes-omgevingen. Veeam biedt de technologie sinds de overname aan. De eerstvolgende versie van het product werd onlangs bekendgemaakt.

Kasten K10 V5.5

Kasten K10 V5.5 wordt voor het einde het jaar beschikbaar. Drie verbeteringen springen in het oog. Ten eerste maakt de update het mogelijk om backups in te plannen tijdens de daluren van applicaties. De nieuwe functie biedt inzicht in de drukste en rustigste uren van een systeem, waardoor backups op een gunstig moment ingepland kunnen worden.

De functie is interessant voor organisaties die Kubernetes-omgevingen draaien op gehuurde cloud instances of bare-metal servers. Vaak betaal je voor 24/7 toegang tot instances of servers. De prijzen van daluren en piekuren zijn hetzelfde, maar tijdens daluren wordt minder capaciteit verbruikt. Door Kasten K10 tijdens daluren aan het werk te zetten haal je het meeste uit de infrastructuur.

Ten tweede introduceert de update een installatiewizard. Het grafische interface helpt bij het uitrollen van de software. De wizard stelt gebruikers in staat om configuraties te genereren en opnieuw te gebruiken voor toekomstige installaties. Daarnaast biedt de update support voor IPv6-adressen, waardoor gebruikers het tekort aan IPv4-adressen kunnen opvangen.

Ten derde bevat de update nieuwe third-party integraties. Kasten K10 V5.5 ondersteunt Red Hat OpenShift Virtualization, waardoor organisaties zowel vm’s als containers kunnen beheren met Red Hat OpenShift. Daarnaast biedt de update support voor OCP 4.10, Kubernetes 1.23, de Jakarta-cloudregio van AWS en de Milan-cloudregio van GCP.

Tip: N-able wil met Cove Data Protection concurreren met Veeam, Datto en Commvault Metallic