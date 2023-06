ThoughtSpot neemt zijn concurrent Mode over voor een bedrag van 200 miljoen dollar (182 miljoen euro). De leverancier van een op AI gebaseerd Business Intelligence (BI)-platform wil hiermee uiteindelijk de functionaliteit van zijn platform verder uitbreiden.

Volgens ThoughtSpot moet de combinatie van beide AI gebaseerde BI-platforms zakelijke eindgebruikers een compleet overzicht geven van de levenscyclus van hun data. Vanaf de eerste verkenningen in deze gegevens tot aan beheerde self-service analytics. Uiteindelijk moet dit op inzichten gebaseerde beslissingen mogelijk maken.

Nieuwe functionaliteit

De overname van het Mode-platform biedt eindgebruikers van het ThoughtSpot-platform straks ook nieuwe functionaliteit. Onder meer voor een tool dat beheerders in staat stelt SQL-zoekvragen te schrijven en analyses te draaien met behulp van Python en R.

Mode biedt hiervoor nu de feature dat gebruikers een snippet in Python-, R- of SQL-code kunnen schrijven voor het analyseren van data. De resultaten hiervan kunnen, gevisualiseerd, direct in dezelfde interface worden ingezien.

Daarnaast kunnen andere codegebaseerde Mode-eigenschappen worden gebruikt voor het organiseren van ruwe data in gestructureerde datasets. Verder gaat de integratie ervoor zorgen dat de functionaliteit van het overgenomen BI-platform direct toegankelijk is via de generatieve AI-tool van ThoughtSpot.

Verdubbeling klantenbestand

Met de overname verdubbelt ThoughtSpot naar eigen zeggen in één keer zijn bestaande installed base. Daarnaast heeft het klantenbestand weinig overlap, zodat er diverse up- en crossell-mogelijkheden zijn. ThoughtSpot betaalt voor de overname in cash en uit eigen vermogen. De deal moet later dit jaar zijn beslag krijgen.

