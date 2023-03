ThoughtSpot brengt zijn analyticsplatform naar de public cloudomgeving van Google Cloud. De partijen gaan een nieuwe samenwerking aan en bieden nieuwe integraties.

Binnen de samenwerking gaat het data-analyticsplatform van ThoughtSpot nu native op het Google Cloud Platform draaien. Hierdoor wordt het mogelijk de functionaliteit van het analyticspltaform vanuit de public cloudomgeving af te nemen, maar ook te combineren met verschillende Google Cloud-oplossingen. Dit moet gebruikers meer mogelijkheden geven.

Daarnaast zorgt de komst van het ThoughtSpot-platform naar de public cloudomgeving ervoor dat er nieuwe manieren ontstaan waarop klanten het platform kunnen afnemen.

Integraties met Google Cloud

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de integratie van het analyticsplatfiorm met verschillende Google Cloud-tools. In het bijzonder gaat het hierbij om integraties met Google Looker Modeler en Google Connected Sheets.

In het eerste geval kunnen klanten straks meetgegevens in hun data modelleren, transformeren en definiëren via het Semantic Model van Looker en Looker Modeler. Via het ThoughtSpot-platform kunnen data-analisten de gegevens verder doorgronden, onder andere via natural language zoekvragen, ingebouwde business monitoring en anomalie-detectie. Ook kunnen zij interactieve Liveboards aanmaken die meer informatie geven dan statische dashboards.

De integratie tussen het ThoughtSpot-platform en Google Connected Sheets, via ThoughtSpot Sheets Analytics, maakt het gebruikers nu mogelijk large language models (LLM’s) op data toe te passen in Google Big Query en Google Looker. Hiermee kunnen klanten vervolgens door AI gegenereerde inzichten maken en gebruiken.

Nieuwe afzetmethoden

Naast de integratie van de technologie, moet de komst van ThoughtSpot naar Google Cloud ook nieuwe afzetmogelijkheden geven.

De SaaS-oplossing komt in de loop van dit jaar beschikbaar in de Google Cloud Marketplace, BigQuery Partner Center en de Google Workspace Marketplace-omgeving. Dit biedt klanten meerdere mogelijkheden voor het ervaren, kopen en uitrollen van de gecombineerde oplossingen.

De samenwerking met Google Cloud is een onderdeel van de strategie van ThoughtSpot om zijn producten en diensten meer via de cloud aan te bieden. De leverancier werkt bijvoorbeeld al langer samen met AWS. Ook is er een nauwe samenwerking met Snowflake, het bedrijf dat in 2021 nog 20 miljoen dollar in ThoughtSpot investeerde.

Lees ook: ThoughtSpot verklaart BI dashboards dood, gaat voor moderne analytics