SAP neemt WalkMe over voor 1,5 miljard dollar

Het zat er al even aan te komen, maar SAP heeft nu echt de overname van WalkMe afgerond. Nu alle antitrust-hordes zijn genomen, kan SAP dit beursgenoteerde bedrijf, gespecialiseerd in SaaS-oplossingen en tooling voor enterprise-organisaties, voor 1,5 miljard dollar (ruim 1,3 miljard euro) in de armen sluiten.

De oplossingen van WalkMe helpen bedrijven bij het stroomlijnen van workflows voor softwareapplicaties. In de praktijk zullen de assets van WalkMe terecht komen in SAP’s eigen AI-copilot Joule.

Met de overname verdwijnt WalkMe van de NASDAQ-beurs waar het stond genoteerd, stelt SAP’s eigen persbericht. De huidige aandeelhouders van het overgenomen bedrijf krijgen per aandeel 14 dollar contant, wat neerkomt op een bonus van 45 procent ten opzichte van de slotkoers van het bedrijf op 4 juni 2024.

Op deze datum kwamen beide partijen de voorwaarden overeen die met de overname waren gemoeid. De aandelen van WalkMe zullen na sluiting van de beurs vandaag van de beurs worden gehaald, ofwel om 4 uur ’s middags in New York (22 uur ’s avonds in Nederland).

Positie versterken

SAP wil met de aankoop van WalkMe zijn positie op het gebied van Business AI versterken. Het bedrijf heeft enigszins het imago van tech-dino, maar werkt hard aan het verbeteren van dat inmiddels achterhaalde imago. Daarvoor is het al een tijd bezig een omvangrijke transformatie door te voeren binnen de eigen gelederen.

SAP was in het verleden zo georganiseerd dat de productteams veel vrijheid hadden met als doel om de line-of-business zo tevreden mogelijk te houden. Feit was echter dat 20 tot 30 procent van de R&D budgetten naar platform, integratie, uitbreidbaarheid en harmonisatie van data ging. Hierdoor ging veel budget dus al min of meer verloren en zat er een rem op innovatie.

Flinke opruiming bij SAP

In de afgelopen jaren heeft SAP flink opgeruimd en is er een cultuurverandering doorgevoerd. CEO Christian Klein erkende laatst tegen Techzine dat SAP ook de nodige mensen heeft moeten vervangen om dit mogelijk te maken. Ook zijn er producten afgestoten, zijn er zaken samengevoegd en is er vooral veel gemoderniseerd. Voor klanten is het allemaal een stuk overzichtelijker en duidelijker geworden.

SAP wilde in het verleden alle ontwikkeling in-house doen. Dat is niet meer zo. Het bedrijf focust zich nu op Business AI. De schat aan business data die het heeft, kan het bedrijf gebruiken om hele specifieke AI-modellen te trainen voor bepaalde industrieën of use cases. De overname van WalkMe moet in dat licht worden gezien. De inboedel van deze overnamepartij draagt bij aan het terugdringen van onnodige complexiteit bij SAP.

