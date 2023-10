Vanaf vandaag is de generatieve AI-assistent voor het Apica Ascent Platform algemeen beschikbaar. De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie komen volgens het bedrijf zo voor het eerst naar een data fabric.

Apica kan generatieve AI toevoegen door de overname van Logiq.ai. Deze overname vond plaats in augustus en de AI-assistent is de eerste uitwerking van de deal. De technologie zal binnensluipen op het Ascent Platform, een platform voor actieve observability dat via automatisatie en geavanceerd gegevensbeheer, digitale prestatieproblemen snel kan aanpakken. Zo minimaliseert het platform de invloed op bedrijfsresultaten.

Data context

Concreet kan de AI-assistent geanalyseerde data in context plaatsen en er meer details over geven. Gebruikers krijgen daarnaast de mogelijkheid om eigen data te integreren, zodat de data context relevanter wordt in termen van het bedrijf waarvoor zij werken. Verder zijn er integraties mogelijk met ChatGPT en Azure van OpenAI.

“Dit vormt een belangrijke mijlpaal in onze missie om databewerkingen te vereenvoudigen en onze klanten de nodige hulp te bieden bij datagroei, wildgroei, complexiteit en diverse uitdagingen. Door de kracht van AI te benutten, stellen we organisaties in staat ten volle te profiteren van hun data en het meeste uit de applicaties te halen die hen de meeste waarde geven”, zegt Ranjan Parthasarathy, CSO bij Apica.

De input voor de AI-assistent mag volgens het bedrijf variëren. Enkele voorbeelden van data waarmee kunstmatige intelligentie aan de slag kan zijn beveiligings- en systeemevents en OpenTelemetry data. De opslagplaats van de geanalyseerde data kan eveneens variëren tussen SaaS en on-prem.

