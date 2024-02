Cohesity heeft overeenstemming bereikt om de data protection-activiteiten van Veritas over te nemen. Het gecombineerde bedrijf zal een waardering krijgen van 7 miljard dollar, ongeveer 6,5 miljard euro.

CEO Sanjay Poonen heeft Reuters laten weten: “Je hebt de snelste groei aan onze kant en de beste winstgevendheid aan hun kant, gecombineerd om een winstgevende groeimachine te zijn die innoveert met AI.” Het gecombineerde bedrijf moet in staat zijn om verder uit te breiden naar internationale markten.

Volgens bronnen van Bloomberg betaalt Cohesity 3 miljard dollar of meer voor het Veritas-onderdeel. De twee bedrijven hebben momenteel samen een jaarlijkse omzet van 1,6 miljard dollar.

Combinatie

Cohesity biedt software waarmee bedrijven hun data kunnen beschermen en beheren, met name als antwoord op de risico’s van cyberincidenten. Het bedrijf bestaat iets meer dan tien jaar en heeft in die tijd klanten als Salesforce, Nasdaq en Broadcom aan zich weten te binden. In 2021 was Cohesity nog van plan naar de beurs te gaan, maar vanwege macro-economische omstandigheden werden die plannen ingetrokken. Inmiddels heeft investeringsmaatschappij SoftBank een aandeel in Cohesity.

Veritas concurreerde met zijn data protection-activiteiten met Cohesity. Het bedrijf Veritas bestaat echter al veel langer dan Cohesity. In 2016 nam private equity Carlyle Group een meerderheidsbelang in Veritas, dat het toen overnam van Symantec. Carlyle draagt het belang nu over en zal toetreden tot de raad van bestuur van het nieuwe gefuseerde bedrijf. Ook Veritas-CEO Greg Hughes zal toetreden tot het bestuur.

De overgebleven Veritas-activiteiten rond data compliance en backup-diensten zullen ondergebracht worden in een apart bedrijf. De deal moet eind dit jaar afgerond zijn, onder voorwaarden van goedkeuring door instanties.

