Datasecuritybedrijf Cohesity breidt de samenwerking met IBM uit en ontvangt van dat bedrijf het laatste deel van een Serie-F financieringsronde van 150 miljoen dollar (ruim 140 miljoen euro). Hoeveel geld IBM afzonderlijk in Cohesity steekt, is niet bekend gemaakt.

Het bedrijf hoopt hiermee naar eigen zeggen tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van klanten aan datasecurity en weerbaarheid in hybride cloudomgevingen. De aankondiging geldt als het sluitstuk voor de Serie F-financieringsronde van Cohesity. Vorige maand nog voegde Nvidia zich als investeerder bij het bedrijf.

De uitgebreide partnerschap tussen Cohesity en IBM richt zich op het verder aanpakken van data breaches. De kosten voor bedrijven van zulke inbreuken zijn per geval gemiddeld bijna 4,5 miljoen dollar (4,2 miljoen euro), liet IBM in een eigen onderzoek becijferen. IBM gaat Cohesity-tools aanbieden via het eigen cyberweerbaarheidsplatform IBM Storage Defender. Door deze samenvoeging moet een robuuste end-to-end oplossing ontstaan waarmee klanten eenvoudiger hun gegevens kunnen beschermen, monitoren, beheren en eventueel herstellen.

IBM werkt overigens al sinds maart vorig jaar samen met het bedrijf. De producten Cohesity DataProtect en IBM Storage Defender zijn daarbij samengevoegd. De ‘verdieping’ van de samenwerking betekent een verdergaande integratie van de systemen van beide partijen.

Honderden miljoenen opgehaald

In eerdere investeringsrondes haalde Cohesity 660 miljoen dollar op, waarvan alleen al 250 miljoen in de voorgaande ronde die in 2020 van start ging. De meest recente kapitaalinjectie kwam in maart van Nvidia, als onderdeel van de zojuist afgesloten ronde F. In totaal heeft Cohesity nu 805 miljoen dollar (752 miljoen euro) opgehaald.

De overname door het bedrijf van de datasecuritytak van Veritas ligt nog vers in het geheugen. Hiermee ontstond in één klap een van de grootste spelers in de sterk versplinterde wereld van backup, disaster recovery, datamanagement en cyberweerbaarheid.

Waarde geschat op 7 miljard dollar

De nieuwste deal met IBM is unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van zowel Cohesity als Veritas. De verwachting is dat de afwikkeling ervan tegen het einde van 2024 rond is. Het gecombineerde bedrijf wordt gewaardeerd op ongeveer 7 miljard dollar.

De belangrijkste investeerders van Cohesity, waaronder Softbank Vision Fund, Sequoia Capital, Wing Venture Capital en Premji Invest, blijven de gecombineerde entiteit ondersteunen. Bestaande aandeelhouders van Veritas, waaronder meerderheidseigenaar Carlyle, worden mede-aandeelhouders in Cohesity na de afronding van de transactie. Mogelijk bereidt Cohesity zich voor op een beursgang. Rivaal Rubrik ging het bedrijf hierin in elk geval al voor.

Lees ook: Cohesity koopt deel Veritas voor bijna 3 miljard