HPE komt met enkele nieuwe oplossingen voor zijn eigen Greenlake-cloudplatform om deze weer ‘future-proof’ te maken. De updates moeten het beheer van storage, data en workloads vereenvoudigen in zowel on-premises als public en private cloudomgevingen.

Het gaat onder meer om block storage voor Amazon Web Services (AWS). Deze zogeheten HPE GreenLake Block Storage for AWS vereenvoudigt het plaatsen van dergelijke workloads in hybride cloudomgevingen door middel van software-defined opslag. Dat biedt mogelijkheden voor (snellere en betrouwbaardere) virtualisatie, integratie met containeromgevingen en high-performance computing in de hybrid cloud.

De nieuwste release, gebouwd op de HPE Alletra MP storagecontroller, ondersteunt nu NVMe-capaciteitsopschaling tot 5,6 petabytes (ofwel bijna 5,8 miljoen gigabyte) en voorziet in HPE Infosight AIOps met cross-stack analytics om workloads inzichtelijker te maken. Dat moet onder meer leiden tot prestatieverbetering over de hele linie en een optimale inzet van beschikbare middelen.

Ondersteuning voor nieuwe infrastructuur

Klanten die liever een self-service private cloudoplossing gebruiken, konden met HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition al hun edge workloads beheren en virtuele machines verplaatsen tussen bijvoorbeeld on-premises en cloudomgevingen, onder andere. Deze oplossing biedt nu ondersteuning voor de elfde generatie van het HPE SimpliVity Gen 11infrastructuurplatform en de eerdergenoemde Alletra MP storagecontroller.

HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition biedt een hedendaagse gedesaggregeerde hyperconverged architectuur – een hele mondvol- die het kortweg mogelijk maakt dataopslag, rekenkracht en networking onafhankelijk van elkaar te schalen. De oplossing kan worden ingezet voor zowel edge networking als general-purpose VM’s en biedt ingebouwde databescherming.

Eén forkliftupgrade minder

Een ander product waarmee het bedrijf komt is het HPE Timeless Program. Dat is bedoeld voor klanten die voor block storage kiezen op de Alletra MP. Het biedt in feite een upgrade naar een next-generation controller zonder onderbreking bij het vernieuwen van hun abonnement. Door te kiezen voor deze ‘koop nu, bespaar later tijd en kosten’-oplossing, belooft HPE klanten een gemiddelde besparing van 30 procent van de Total Cost of Ownership (TCO) door het vermijden van één forkliftupgrade.

HPE GreenLake Block Storage voor AWS is vanaf eind mei 2024 beschikbaar. HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition, met de keuze uit de Alletra MP of de SimpliVity Gen11, is vanaf juli verkrijgbaar. Over het HPE Timeless Program stelt het bedrijf dat deze beschikbaar komt ‘in het derde kwartaal’.

Lees ook: HPE past GreenLake for Block Storage aan naar noden van missiekritieke apps