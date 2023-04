HPE Alletra Storage MP is de basis voor nieuwe diensten rondom file storage, block storage. Ook nieuwe diensten voor dataprotectie.

De cloudervaring is de norm tegenwoordig. Niet alleen voor zaken die hun oorsprong vinden in de cloud, ook andere onderdelen moeten eraan geloven. Die ontwikkeling zag HPE jaren geleden al scherp. Vandaar dat het bedrijf vol inzette op GreenLake. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een zeer volwassen verzameling aan diensten die HPE vanuit de cloud aan klanten aanbiedt. Let wel, het gaat hier niet zozeer om workloads die in de cloud draaien (ook al kan dat wel), maar vooral om de diensten van HPE die er draaien. De meeste klanten van HPE hebben hun data nog on-premises staan en draaien daar ook hun workloads.

GreenLake is ontwikkeld met de moderne, hybride infrastructuur van organisaties in het achterhoofd. Dat wil zeggen dat het overweg moet kunnen met data en devices die verspreid over deze hybride infrastructuur staan. Al die silo’s samen, van de edge tot aan de cloud, moeten vanuit een centrale locatie beheerd, geconfigureerd, en uitgerold kunnen worden. Dit moet ook nog eens kunnen op een manier die we gewend zijn van de cloud: intuïtief en slim, oftewel op basis van AIOps.

Block en file storage op een enkel platform

De twee aankondigingen van vandaag die het meest in het oog springen, zijn HPE GreenLake for Block Storage en HPE GreenLake for File Storage. Dat eerste bestond al binnen GreenLake, maar wordt met deze update gemoderniseerd. GreenLake for File Storage is helemaal nieuw binnen het portfolio van HPE.

Je kunt deze twee diensten het beste zien als twee verschillende ‘storage-persoonlijkheden’. Onderliggend maken ze gebruik van dezelfde basis. Het gaat hier namelijk om opslagsystemen die in de datacenters van klanten staan. Meer specifiek gaat het om de HPE Alletra Storage MP-architectuur. Dit is eigenlijk helemaal niet zo spannend, als je het vanuit technisch perspectief bekijkt. Het zijn legoblokken die verbinden via een standaard 100G TCP/IP NVMe fabric dat je in heel veel datacenters tegenkomt. Je geeft die blokken een block of een file persoonlijkheid. Aan de achterkant is het verder dezelfde hardware met dezelfde controller. Voor GreenLake for File Storage is HPE overigens wel een samenwerking aangegaan met VAST Data. Software van die leverancier draait op de HPE Alletra Storage MP hardware.

Interessant is verder dat we het hier hebben over een zogeheten disaggregated benadering. Dat wil zeggen dat je eenvoudig kun schalen op basis van je wensen. Wil je meer prestaties, dan kun je die opschalen, wil je juist meer capaciteit, dan schaal je dat op. Je ziet hieronder hoe dat er schematisch uitziet:

Eenvoudig gebruiksmodel via GreenLake-platform

Het feit dat er HPE Alletra Storage MP hardware in de datacenters van klanten staat, betekent echter niet dat deze klanten hier ook daadwerkelijk iets mee moeten doen. Ze moeten het natuurlijk (laten) aansluiten, maar verder gaan zaken zoals uitrol, configuratie en beheer via de GreenLake console. Je geeft daar aan welke ‘persoonlijkheid’ je wilt en waar je de opslag voor nodig hebt. Vervolgens duwt GreenLake als het ware de software naar de Alletra Storage MP devices toe. Deze heeft zich zelf aangemeld bij GreenLake. In principe is dan alles klaar voor gebruik. GreenLake maakt hierbij ook gebruik van intent-based provisioning. Dit houdt in dat het de juiste clusters en nodes kiest per workload.

De praktijk zal ongetwijfeld wat weerbarstiger en genuanceerder zijn, maar het basisprincipe is duidelijk. Je hoeft niet fysiek bij de hardware in je datacenter in te loggen om zaken in te richten. Dat kan overigens nog wel, mocht je dat willen. Volgens HPE zien ze dat maar weinig meer bij hun klanten, als deze de optie krijgen om het centraal vanuit GreenLake te doen.

GreenLake Backup and Recovery en Disaster Recover

Naast HPE GreenLake for Block Storage en HPE GreenLake for File Storage kondigt HPE vandaag nog twee nieuwe diensten aan binnen GreenLake. Deze heten formeel HPE GreenLake for Backup and Recovery en HPE GreenLake for Disaster Recovery. De eerste is niet nieuw, maar werd afgelopen november al gelanceerd. GreenLake for Backup and Recovery krijgt wel wat uitbreidingen. Met name cloud-native backupmogelijkheden zijn nu ook toegevoegd. Denk hierbij aan SaaS-backups. Verder zijn er ook uitbreidingen op het gebied van VMware-backups en SQL-backups toegevoegd. Ook hier is het overigens weer zo dat er geen hardwareconfiguratie nodig is. Zoals een woordvoerder het tijdens een prebriefing van het nieuws van vandaag zegt: “Geen installatie, geen beheer, geen patching.”

Het laatste nieuwe GreenLake onderdeel rondom storage dat HPE vandaag aankondigt, is HPE GreenLake for Disaster Recovery. Dit is feitelijk de integratie van Zerto Continuous Data Protection, dat HPE een jaar geleden overnam, in GreenLake. Dat maakt deze recente acquisitie dus nu ook beschikbaar vanuit de cloudomgeving van HPE.

Al met al krijgt GreenLake met iedere update meer en meer diensten in het aanbod. Dat zal ook wel moeten natuurlijk, want de hybride cloud wordt ook steeds complexer, zo lijkt het. Met het slim combineren van hardware en diensten voor optimale schaalbaarheid zoals het geval is rondom HPE GreenLake for Block Storage en HPE GreenLake for File Storage, biedt HPE op papier ook nog eens stevige voordelen qua kosten.