Nieuw aanbod moet het opzetten van HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise een “kwestie van dagen in plaats van maanden maken”, geeft HPE CTO Fidelma Russo aan.

HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise is een relatief nieuw aanbod van HPE GreenLake. Het werd vorig jaar tijdens HPE Discover in juni aangekondigd. Afgelopen december tijdens HPE Discover Europe volgde een grote update. HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise is een stack die HPE van de grond af aan heeft opgebouwd en vervolgens als dienst aanbiedt. Het stelt organisaties in staat om snel een private cloud op te zetten, met name in colo-omgevingen. HPE richt zich met dit aanbod op de Fortune 50 tot 2000 en een typische deployment bestaat uit een of twee racks, hoorden we afgelopen december van Bryan Thompson, VP of GreenLake Cloud Product Management bij HPE.

HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise werkt out-of-the-box. Er komt geen SI bij kijken. HPE heeft de verantwoordelijkheid om de mogelijkheden verder uit te breiden. Denk hierbij aan integraties met (public) clouddiensten. Zo was er afgelopen december het nieuws dat Amazon EKS ondersteund ging worden. Hiermee is het mogelijk om containers binnen die runtime op HPE-infrastructuur te draaien. Dat maakt de inzet van Kubernetes en containers binnen de hybride cloud meer uniform. Vandaag laat HPE overigens weten dat de ondersteuning voor Amazon EKS Anywhere algemeen beschikbaar is binnen GreenLake for Private Cloud Enterprise. Een andere aankondiging rondom dit aanbod van HPE is dat het Red Hat OpenShift gaat ondersteunen. Dit is een belangrijke stap, want OpenShift is min of meer de de facto omgeving voor het draaien van containers en Kubernetes.

HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise nu ook beschikbaar bij Equinix

Met het aanbieden van een volledige private cloud stack maakt HPE het voor klanten al een stuk eenvoudiger om een dergelijke omgeving uit te rollen. Het kan echter altijd nog eenvoudiger. Dat is wat HPE vandaag aankondigt. Het gaat GreenLake for Private Cloud Enterprise aanbieden vanuit de International Business Exchange datacenters van Equinix. HPE bouwt in een gedeelte van die IBX-datacenters het Private Cloud Enterprise-aanbod op. Dit aanbod is klaar voor gebruik. Klanten hoeven er als het ware alleen maar op in te tekenen en ze kunnen het gebruiken.

Met deze aankondiging zet HPE een grote stap naar het breder beschikbaar maken van GreenLake for Private Cloud Enterprise. Equinix heeft IBX-datacenters over de hele wereld. Die ontsluiten nu dus allemaal GreenLake for Private Cloud Enterprise richting de markt. Deze bredere beschikbaarheid gaat er samen met de eenvoudigere afname voor zorgen dat GreenLake for Private Cloud Enterprise interessanter wordt voor organisaties. Dit nieuwe aanbod zal vanaf augustus dit jaar beschkbaar komen voor de volgende metro-regio’s: Washington, DC, Silicon Valley, Toronto, Londen, Frankfurt, Singapore en Sydney. HPE belooft dat meer regio’s zullen volgen en dat ook meer GreenLake clouddiensten beschikbaar zullen komen via deze constructie.

HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise Business

Om het updateplaatje rondom HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise helemaal compleet te maken, is er tot slot nog een stukje nieuws te melden. Dat is dat er een Business-versie van komt. Dit is een variant met meer self-service dan de volledig door HPE beheerde versie. Met HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise Business (deze naamgeving wordt wel erg lang) kunnen klanten zelf VM’s aanmaken binnen de hybride omgeving en kunnen ze het beheer van de VM’s, maar ook van de infrastructuur (middels AIOps) zelf doen.