Het platform kan draaien in de cloud of op een fysieke appliance en wordt aangedreven door de Postgres-engine.

Volgens EDB is dit cruciaal om een probleem aan te pakken waar de meeste bedrijven tegenaan lopen. Ze hebben namelijk AI omarmd, maar het ontbreekt hen aan fundamentele technologie om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot de overvloed aan data en AI volledig te benutten. “We benutten de flexibiliteit van Postgres voor transactionele, analytics en AI-workloads en ontmoeten klanten waar ze zich ook bevinden: on-premises, in de cloud, waar dan ook, of op een fysieke appliance”, reageert EDB-CEO Kevin Dallas.

Het nieuwe platform beschikt over een Lakehouse-optie. Hierdoor kunnen operationele gegevens opgeslagen worden in een kolomformaat, zodat snelle analyses mogelijk zijn. Gebruikers kunnen direct naar de databron gaan en on-demand analytics clusters opzetten.

Om EDB Postgres AI verder geschikt te maken voor AI, ondersteunt de dienst een vector database. Hierover zegt EDB het volgende: “Vertrouw in geharde bedrijfsondersteuning, beveiliging, hoge beschikbaarheid en compliance rond pgvector op een nieuwe manier. Vectoriseer gegevens ter ondersteuning van GenAI-applicaties en LLM’s, terwijl die gegevens op een goed beheerde estate worden bewaard.”

EDB wil bedrijven met de nieuwe dienst ook helpen bij het moderniseren van legacy systemen. Dit gebeurt via de Oracle Compatibility Mode, die over een copilot beschikt om obstakels bij een migratie te identificeren. Op die manier moeten bedrijven eenvoudiger bestaande applicaties kunnen ‘replatformen’ naar het platform dat transactionele, analytische en AI-workloads kan ondersteunen.

Observability en availability

Daarnaast bevat EDB Postgres AI iets wat omschreven wordt als Intelligent Observability. Dit houdt in dat een bedrijf on-premises en cloud databases kan beheren via een enkele set interfaces. EDB legt ook nadruk op hoge beschikbaarheid, met een claim van tot 99,999 procent uptime en 24/7 toegang tot Postgres-experts.

EDB Postgres AI is per direct beschikbaar.

