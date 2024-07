Apica vereenvoudigt data pipeline-beheer voor OCI

Het Apica Ascent-platform biedt nieuwe mogelijkheden voor data pipeline-controle en het indexeren van inkomende data.

Apica richt zich met het Ascent-platform primair op het bieden van visibility. Bedrijven krijgen hiermee de beschikking over telemetrie, databeheeropties en observabilityfuncties. Op die manier kunnen ze uitdagingen rond data detecteren en oplossen. Dit kan onder andere handig zijn om data in verschillende infrastructuurlocaties goed te laten functioneren.

Nu heeft het Ascent-platform de Powered by Oracle Cloud Expertise-status bereikt. Deze status betekent dat Oracle erkent dat Apica een commercieel beschikbare cloudapplicatie biedt die gevalideerd is voor het draaien op de Oracle Cloud. De relatie met Oracle betekent dan ook dat Apica Ascent gebruikt kan worden als een hybrid/multicloud-observabilityplatform dat draait op OCI.

Relatie met Oracle

“Apica zal klanten voorzien van pijplijnbeheer van data of de opname en orkestratie van de data op een kostenefficiënte, betrouwbare en tijdige manier”, aldus Apica-CTO en -CPO Ranjan Parthasarathy. “Met Apica’s Lake and Flow kunnen klanten zorgen voor een efficiënte, betrouwbare en tijdige datastroom en kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van de gegevens.”

De nieuwe status moet gebruikers de zekerheid bieden dat het Ascent-platform ondersteund wordt door de OCI SLA’s. Dit biedt ze volledige toegang tot en controle over hun cloudinfrastructuurdiensten.

Apica Ascent is per direct beschikbaar in de Oracle Cloud Marketplace.

