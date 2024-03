De dienst Oracle Database@Azure is nu beschikbaar via de Microsoft Azure Germany West Central-regio in Frankfurt.

Dat is zojuist bekendgemaakt tijdens de Oracle CloudWorld Tour in Londen. Met deze stap brengen Microsoft en Oracle de samenwerking voor het eerst naar Europese infrastructuur. Afgelopen september maakten ze officieel bekend dat ze Oracle-databases gingen koppelen aan Azure in Azure-datacenters. Het betreft een co-locatie van Oracle-hardware en -software in Azure-datacenters, waar nog werk verricht moest worden om het naar Europa te brengen.

Tip: Microsoft en Oracle bundelen krachten met Oracle Database@Azure

Uitbreiding in Europa

Door Oracle Database@Azure naar Europa te brengen, kunnen bedrijven in de regio voor het eerst lokaal Oracle-databaseservices gebruiken die draaien op OCI-hardware in Azure-datacenters. Het betekent dat bedrijven kunnen rekenen op het hoogst mogelijke prestatieniveau voor Oracle-databases en simpeler kunnen migreren naar de cloud. Ook bevindt hun data zich op Europees grondgebied, wat vanuit privacy-perspectief en -regulering interessant is.

“De uitbreiding van onze samenwerking met Oracle laat onze wederzijdse toewijding zien om klanten te helpen de migratie van workloads naar de cloud te stroomlijnen, zodat ze het beste van Oracle kunnen combineren met de breedte van Microsoft-cloudservices, zoals Azure AI, om bedrijfsinnovatie mogelijk te maken”, reageert Microsoft CVP Azure Infrastructure Product and Design Erin Chapple.

Wereldwijd zijn er nu 15 Azure-regio’s. De twee bedrijven zijn van plan om dat aantal dit jaar aanzienlijk te verhogen, met verdere aandacht voor Europese regio’s. Zo staan dit jaar ook France Central, Italy North, Sweden Central en United Kingdom South op de planning.

Tip: Oracle voegt meer dan 50 GenAI features toe aan Fusion Cloud Apps Suite