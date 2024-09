PostgreSQL 17 integreert beter met JSON en vereist minder query rewrites

PostgreSQL versie 17 is beschikbaar en belooft aanzienlijke verbeteringen op het gebied van prestaties, schaalbaarheid en gebruiksgemak. De populaire open-source database, kortweg bekend als Postgres, biedt nu onder meer verbeterde integratie met de JSON-standaard gangbaar in NoSQL-databases.

De nieuwe release van Postgres richt zich op het aantrekken van meer enterprise-gericht database management. Onder de belangrijkste functies zijn zoals gezegd de verbeterde JSON-mogelijkheden, waarmee Postgres de concurrentie aangaat met document-gebaseerde database-systemen als MongoDB. Het relationele model waarop Postgres is gebouwd blijft gewoon intact, dus dat betekent meer flexibiliteit voor bedrijven die gebruik willen maken van beide.

Het onderhoud van de meer dan 35 jaar oude databasestandaard ligt in handen van The PostgreSQL Global Development Group, waar meer dan 450 ontwikkelaars en bedrijven aan bijdragen en dat wordt gerund door vrijwilligers. Jonathan Katz is één van hen. Op VentureBeat doet hij uit de doeken hoe de nieuwste update verbeteren brengt op het gebied van logische replicatie, wat het gebruik betrouwbaarder moet maken voor productieomgevingen. Het geheugenbeheer is ook aanzienlijk verbeterd door een efficiënter vacuümproces, dat ruimte vrijmaakt nadat rijen in de database zijn verwijderd. “Dit maakt Postgres als geheel meer performant”, aldus Katz.

Efficiënter door de index wandelen

Een andere opmerkelijke prestatieverbetering in PostgreSQL 17 heeft te maken met query-execution. Queries die gebruik maken van de ‘IN’ clausule met B-tree indexes, vereisen nu minder handmatig herschrijven van queries. Databases zoals PostgreSQL gebruiken B-tree indexing om data zo te organiseren dat het geheel sneller kan worden doorzocht. Dat werkt enigszins zoals een index achterin een boek de lezer in staat stelt snel te vinden op welke pagina een onderwerp staat. Dit in plaats van het hele boek door te moeten bladeren.

Vóór deze update moesten databasebeheerders soms de manier waarop ze om data vroegen herschrijven om zoekopdrachten te versnellen (een query rewrite). PostgreSQL 17 automatiseert nu dit soort zoekopdrachten wanneer de ‘IN’ clausule (‘staat een waarde in een kolom?’) wordt gebruikt met B-tree indexes, zonder dat herschrijven noodzakelijk is. Gebruikers hoeven alleen te upgraden naar de nieuwe versie, en de database gaat er achter de schermen efficiënter mee om.

Andere verbeteringen zijn onder meer native support voor incrementele backups. Daar was al wel veel third party-support voor, maar nu is dit dus ook standaard mogelijk.

