Waardering Veeam stijgt naar 14,2 miljard euro op weg naar beursgang

Veeam kondigt een nieuwe investering van 2 miljard dollar aan, afkomstig van diverse grote investeringsmaatschappijen. Een beursgang zal een volgende stap zijn voor het bedrijf.

Veeam zou nu een waardering hebben van 15 miljard dollar, omgerekend zo’n 14,2 miljard euro. De investeerders in deze ‘overtekende’ financieringsronde worden geleid door TPG, met deelname van onder andere Temasek en Neuberger Berman Capital Solutions. Morgan Stanley beheerde de ronde.

In SiliconANGLE schrijft gastcolumnist en financieel analist Zeus Kerravala over een uitgebreid gesprek met Anand Eswaran, CEO van Veeam, en Dustin Driggs, CFO, over wat Veeam in staat stelde dit punt in zijn evolutie te bereiken. En, belangrijker nog, wat de toekomstplannen zijn.

Goed gekapitaliseerde investeerders

“Onze ambities op het gebied van groei en winstgevendheid zijn enorm,” zei Eswaran. “Het hebben van zeer goed gekapitaliseerde investeerders stelt ons in staat grote stappen te zetten als we dat willen. We kunnen zelf al kleine, middelgrote en grote stappen ondernemen dankzij onze balans en winstgevendheid. Maar als we iets baanbrekends willen doen, hebben we nu investeerders die een sleutelrol zullen spelen in dit proces.”

Eerder was Veeam volledig in handen van interne aandeelhouders. Deze ronde brengt gediversifieerde investeerders binnen die, volgens Eswaran, “met ons meegaan op deze reis.”

Onafhankelijke analyse

De CEO beschreef de investering als “een grote bevestiging,” aangezien de investeerders een “uitgebreide onafhankelijke analyse” van het bedrijf uitvoerden voordat ze besloten te investeren. De financiële resultaten en de marktaandeelgroei van Veeam, die voortdurend toenemen, verklaren waarom investeerders enthousiast instapten.

Eswaran noemde vier kernfactoren achter Veeam’s groei en aantrekkingskracht voor externe investeerders. Dat zijn ten eerste de goede producten, daarnaast het ecosysteem van meer dan 34.000 partners en 550.000 klanten wereldwijd, waaronder 77% van de Fortune 500.”

Als derde kwaliteit noemde Eswaran de goede balans tussen schaal, groei en winstgevendheid en tot slot de omvang van wat hij TAM noemde, wat staat voor total addressable market.

Focus op de enterprise-markt

De leiders van Veeam verwachten in 2024 meer dan $1,7 miljard aan jaarlijkse terugkerende omzet te behalen, een EBITDA van 29%, een snelle groei in enterprise-verkoop en een klantretentie van 129% binnen het abonnementenmodel.

Historisch gezien richtte Veeam zich op de middenmarkt, maar volgens Eswaran heeft de focus op grote ondernemingen de afgelopen jaren vruchten afgeworpen. “Meer dan de helft van onze inkomsten komt nu uit de enterprise-markt,” zei hij. Het bedrijf heeft meer dan 80 klanten die jaarlijks $1 miljoen of meer uitgeven.

Toekomstplannen en IPO

De volgende stap voor Veeam is een beursgang. Hoewel er nog geen tijdschema is vastgesteld, wil het bedrijf zijn AI-strategie verder uitwerken voordat het publiek gaat. Met de snelle groei en ambitieuze doelen blijft Veeam een sleutelspeler in de gegevensbeschermingsmarkt.