“De harde schijf is nog niet afgeschreven”

In 2025 zullen innovaties zoals geavanceerde AI en medische doorbraken afhankelijk zijn van een sterke IT-basis en databeheer. Harde schijven blijven de ruggengraat van datacenters.

Dataopslag, essentieel voor datacenters, de cloud en edge-toepassingen, speelt een cruciale rol bij tal van innovaties. Althans, dat stelt Western Digital. Het bedrijf onderscheidt vijf trends.

AI maakt meer dataopslag noodzakelijk

De toenemende datageneratie en -consumptie vereisen efficiënte opslagoplossingen. Innovaties zoals NVMe-oF en QLC SSD’s optimaliseren prestaties, stroomverbruik en capaciteit. Deze technologieën ondersteunen AI-toepassingen door data sneller en efficiënter toegankelijk te maken, stelt Western Digital. Organisaties die AI omarmen, zullen databeheer verder integreren in hun strategische kernprocessen.

Dataopslag moet duurzamer

IT-managers streven naar duurzame opslagoplossingen om energie- en koelkosten te verlagen. Energiezuinige HDD’s en SSD’s spelen hierin een belangrijke rol. Data-optimalisatietechnieken zoals compressie en deduplicatie verminderen opslagbehoeften en dragen bij aan bredere duurzaamheidsdoelen. Duurzaamheid zal een onderscheidende factor worden voor bedrijven bij het ontwerpen van infrastructuur.

Hybride opslag biedt flexibiliteit

Organisaties combineren opslag voor hoge capaciteit en compute-geoptimaliseerde opslag om snelheid en kostenefficiëntie te waarborgen. Het afstemmen van oplossingen op specifieke use cases wordt steeds belangrijker om prestaties en efficiëntie te optimaliseren. Dit hybride model biedt flexibiliteit en schaalbaarheid in complexe dataomgevingen.

Edge- en cloudopslag voor slimme voertuigen

Slimme of zelfs autonome voertuigen creëren grote hoeveelheden data, waarbij realtime analyse in voertuigen plaatsvindt en verdere verwerking in de cloud. Dit vraagt om geavanceerde NAND-flashopslag en een naadloze dataoverdracht tussen voertuig en cloud voor continue leercycli. De combinatie van edge- en cloudopslag versnelt de ontwikkeling van slimmere voertuigen.

De harde schijf is nog niet afgeschreven

Harde schijven blijven essentieel voor grote hoeveelheden data dankzij lage totale eigendomskosten (TCO). Innovaties in HDD-capaciteit ondersteunen groeiende behoeften van AI, big data en cloudopslag, waardoor HDD’s een economisch aantrekkelijke keuze blijven. Met hun balans tussen kosten en prestaties blijven HDD’s de ruggengraat van datacenters.