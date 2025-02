Western Digital zet in op HAMR voor HDD’s

Western Digital (WD) gaat de komende jaren de nieuwe harddisks met hoge capaciteit op HAMR-technologie baseren. Het heeft hiervoor een migratieplan aangekondigd. Vanaf 2026/2027 moet de massaproductie van deze types HDD’s zijn opgestart, waarna de doorontwikkeling van HMDR HDD’s kan plaatsvinden.

Met de groeiende vraag naar datacentercapaciteit en de daarbij behorende storage-opslag, is WD druk bezig zijn technologie door te ontwikkelen. Op dit moment levert het bedrijf maximaal 26 TB aan conventionele en 32 TB aan shingled HDD’s op basis van de ePMT-opnametechnologie. Deze toepassing maakt gebruik van microgolven om de oude ‘perpendicular’ magnetische opname (PMR) kleinere bit-omgevingen aan te maken, waardoor meer data kan worden opgeslagen.

Voor het maken van HDD’s met grotere opslagcapaciteit te maken, zoals 36 TB tot zelfs 44 TB, is een nieuwe technologie nodig, te weten Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR). Deze technologie verwarmt het diskmateriaal tijdelijk wanneer de data worden geschreven. Dit maakt het meer ontvankelijk voor magnetische effecten en staat het schrijven van data in veel kleinere regio’s en met veel hogere dataniveau’s op een HDD toe.

HAMR-roadmap WD

WD heeft daarom tijdens een recente bijeenkomst voor investeerders zijn roadmap tot 2030 voor deze HAMR HDD’s aangekondigd. Dit jaar komen er nog 28 TB conventionele en 36 TB shingled HDD’s met ePMR-technologie op de markt.

Vanaf 2026 komende de eerste HAMR- HDD’s beschikbaar met 36 TB aan conventionele en 44 TB aan shingled opslagcapaciteit. De massaproductie van HAMR HDD’s moet in 2026-2027 zijn beslag krijgen.

Vooruitzien naar HMR-technologie

Na 2027 wil WD zijn aandacht gaan verleggen naar HDD’s die een nog hogere opslagcapaciteit hebben en daarvoor HDMR gaan gebruiken.

Deze storagetechnologie is gebaseerd op ultrakleine, non-inteacting en op kamertemperatuur stabiele magnetische puntjes. Deze worden via een laser verwarmd, zoals bij de HAMR-technologie, om hun verzet tegen veranderingen in de magnetische polariteit tegen te gaan en zo bit value writing mogelijk te maken. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat er op nanometerniveau meer bits op een oppervlakte kunnen worden weggeschreven.

De uitrol van deze specifieke HMR HDD’s wordt door WD vanaf 2030 en verder voorzien. Met behulp van de technologie moeten de HDD’s dan een capaciteit krijgen van 80 GB conventioneel en 100 TB shingled capaciteit. Later moet de technologie ook gaan helpen om HDD’s te produceren met meer dan 100 TB aan storage.

Meer details spin-off SanDisk

WD heeft de investeerders ook verder bijgepraat over de voorgenomen afsplitsing van het SanDisk NAND- en SSD-portfolio deze maand. De spin-off wordt financieel gebaseerd op de aandelenwaarde van WD die niet de actuele waarde van SanDisk reflecteert. De HDD-leverancier hoopt hierdoor dat de dochteronderneming een waarde van meerdere miljarden dollars gaat opleveren.

Uiteindelijk krijgen WD-aandeelhouders straks bij de spin-off de mogelijke winst terug door 0.33333 aandelen SanDdisk voor ieder enkel WD-aandeel dat zij hebben.

