Commvault Cloud biedt nu ook automatisch herstel voor Active Directory

Commvault biedt via zijn dataprotectie- en cyberweerbaarheidsplatform Commvault Cloud bedrijven nu ook de mogelijkheid om geheel geautomatiseerd hun Microsoft Active Directory (AD)-omgeving te herstellen. Dit vergroot zowel de bedrijfscontinuïteit als de cyberweerbaarheid.

Bedrijven zijn voor authenticatie-, identiteits- en toegangsbeheer vaak sterk afhankelijk van de bekende Active Directory-oplossing van Microsoft. Veel bedrijfssystemen, van toegang tot workstations tot fysieke toegang tot bedrijfspanden, zijn hiervan afhankelijk. Uitval door hackaanvallen en het niet (tijdig) kunnen herstellen van de zakelijke AD-omgeving kan daardoor tot grote problemen leiden.

Einde trage herstelprocedures

Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en de cyberweerbaarheid te versterken, heeft Commvault binnen zijn bestaande Commvault Cloud-platform een nieuwe oplossing geïntroduceerd: Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition.

Deze oplossing, die in het bestaande dataprotectie- en cyberweerbaarheidsplatform geïntegreerd kan worden, biedt geautomatiseerd en snel herstel van het complete Active Directory ‘forest’. Dit omvat alle gebruikers, groepen, toegangsrechten en domeincontrollers binnen de organisatie.

Volgens Commvault moet deze oplossing een einde maken aan trage en foutgevoelige processen die bij herstelpogingen van AD-omgevingen vaak optreden.

De Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition helpt bij het snel herstellen van de belangrijkste AD-infrastructuur. Dit wordt bereikt door visuele overzichten te genereren van de topologie van de AD-omgeving. Deze overzichten ondersteunen bij het herstellen van de juiste domeincontrollers, zodat AD-diensten snel weer beschikbaar zijn in geval van uitval.

Daarnaast biedt de oplossing herstelmogelijkheden voor AD-omgevingen met geautomatiseerde draaiboeken, ofwel ‘runbooks’. Deze runbooks kunnen ook worden ingezet voor reguliere recovery-testen in niet-productieomgevingen, wat de cyberweerbaarheid verder verbetert.

Verder verhoogt de oplossing de herstelsnelheid en daarmee de cyberveerkracht. In plaats van hersteltijden van dagen of weken, maakt Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition herstel binnen zeer korte tijd mogelijk.

Naast herstel van AD-omgevingen ondersteunt de oplossing binnen het Commvault-platform ook het fijnmazig herstellen van de cloudgebaseerde identiteitsdienst Microsoft Entra ID.

De Commvault Cloud Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition wordt in de eerste helft van dit jaar beschikbaar. De kosten zijn gebaseerd op het aantal gebruikers.

