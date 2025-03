CrowdStrike breidt Falcon-platform uit met Network Vulnerability Assessment

Network Vulnerability Assessment identificeert kwetsbaarheden in routers, switches en firewalls in realtime zonder extra scanners, agents of hardware.

De nieuwe functionaliteit stelt organisaties in staat om verouderde kwetsbaarheidsbeheersystemen te vervangen en hun securityoperaties te consolideren binnen het Falcon-platform. Gebruikers van Falcon Exposure Management kunnen met de nieuwe tool tot 10 procent van hun assets gratis scannen om direct de voordelen van het platform te ervaren.

Volgens CrowdStrike schieten traditionele kwetsbaarheidsbeheersystemen tekort bij het aanpakken van moderne risico’s. Deze systemen missen vaak hoe aanvallers meerdere kwetsbaarheden in combinatie gebruiken bij aanvallen. Uit het 2025 CrowdStrike Global Threat Report blijkt dat aanvallers steeds vaker meerdere kwetsbaarheden met lage of gemiddelde risicoscore uitbuiten voor privilege escalation en code op afstand uit te voeren.

Traditionele scanoplossingen missen de inlichtingen en AI-mogelijkheden om kwetsbaarheden te correleren met daadwerkelijke aanvalstechnieken. Ze vereisen bovendien agents en hardware, wat operationele complexiteit creëert zonder echte risicobeperking te bieden.

AI-gestuurde risicoanalyse

Falcon Exposure Management prioriteert kwetsbaarheden op basis van daadwerkelijke aanvalsactiviteiten en aanvalspaden. Door te begrijpen hoe aanvallers meerdere kwetsbaarheden in serie uitbuiten, kunnen securityteams volgens CrowdStrike kritieke kwetsbaarheden met tot 98 procent verminderen.

CrowdStrike heeft al langer ervaring met het integreren van AI in zijn producten. Eerder introduceerde het bedrijf Charlotte AI, een generatieve AI-tool waarmee gebruikers het Falcon-platform intelligent kunnen bevragen en sneller analyses kunnen maken over mogelijke bedreigingen.

De nieuwe Network Vulnerability Assessment-functie is per direct beschikbaar als onderdeel van Falcon Exposure Management. Alle gebruikers ontvangen gratis scanning voor maximaal 10 procent van hun assets, zonder extra configuratie.