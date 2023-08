Synology heeft twee nieuwe DiskStations onthuld: de DS224+ en DS124. Deze NAS-apparatuur omschrijft het bedrijf als “alomvattende instrumenten” voor databescherming en -management.

We hebben al eerder uitgelicht dat een Synology-NAS een veilige plek is voor data-opslag. Nu onthult het Taiwanese bedrijf twee nieuwe producten die gericht zijn op “professionals, kleine teams en edge-deployments”. Het achterliggende besturingssysteem DiskStation Manager zou moeten zorgen voor een “nadeloze gebruikerservaring”.

Veel back-upmogelijkheden en meer

Beide apparaten zijn geschikt om back-ups te creëren van allerlei endpoints en op verschillende manieren. Zo kan er voor een workstation, laptop en mobiele telefoon automatisch of handmatig een back-up aangemaakt worden. Ook is het mogelijk om dezelfde bestanden te bewaren in de cloud, of ook mappen, systeeminstellingen en software-pakketen die zich op een Synology-NAS bevinden.

Een andere mogelijke toepassing van deze producten is als surveillancecentrum. Het ondersteunt meer dan 8300 gevalideerde IP-camera’s en ONVIF-apparaten.

De DS214 heeft een klein desktopformaat, vergelijkbaar met een small form-factor (SFF)-pc. Volgens Synology is het een erg efficiënt apparaat. Het bedrijf raadt deze variant aan voor “entrepeneurs, bedrijfseigenaren en freelance-creative professionals”.

De DS224+ is voor wat ruimere toepassingen bedoeld: teams met een klein tot gemiddeld formaat zouden ermee uit de voeten kunnen. Het zou vooral geschikt zijn als oplossing voor edge-deployment.

