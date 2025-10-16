Veeam breidt Data Cloud uit voor MSP’s

Veeam lanceert Veeam Data Cloud voor Managed Service Providers via het VCSP-programma. De SaaS-oplossing moet MSP’s helpen bij het stroomlijnen van Microsoft 365 en Entra ID backups.

Met Veeam Data Cloud voor MSP’s introduceert het bedrijf een geïntegreerd SaaS-platform dat multi-tenant- en multi-workloadomgevingen beheert vanuit één gebruikersinterface. De oplossing elimineert operationele silo’s die vaak ontstaan bij het beheren van verschillende klantomgevingen.

Het platform biedt directe koppeling met Microsoft 365 en Entra ID, samen met naadloze integratie met Veeam Vault cloudopslag. “Partners staan centraal in alles wat we bij Veeam doen, omdat we samen meer bereiken”, aldus Chief Revenue Officer John Jester. Hij benadrukt dat partners nu “eenvoudig” dataresilience kunnen leveren via het multi-tenant platform.

Beveiliging en inzichten als kernfuncties

Veeam integreert beleidsgestuurde bescherming met geïntegreerde dreigingsinformatie in het platform. Het systeem biedt realtime dashboards en dreigingsanalyses om bedrijfsvoering te optimaliseren en proactief te reageren op incidenten.

Rolgebaseerd beheer zorgt voor gecentraliseerde toegang en controle, waarbij gebruikersrechten gedetailleerd kunnen worden ingesteld. Dit moet helpen bij het naleven van compliance-eisen terwijl de operationele overhead wordt verminderd.

De bruikbare inzichten stellen MSP’s in staat om hun services op te schalen en nieuwe markten te betreden. Het platform ondersteunt momenteel Microsoft 365, Entra ID en Veeam Vault, met ondersteuning voor Azure- en Salesforce-workloads later dit jaar.

De implementatie vereist geen complexe infrastructuur voor nieuwe workloads. MSP’s kunnen snel backups en herstel uitrollen, wat de tijd-tot-markt aanzienlijk verkort.

Service Provider Console krijgt AI-upgrade

Naast de Data Cloud kondigt Veeam de Service Provider Console v9 aan. Deze nieuwe versie biedt uitgebreide ondersteuning voor de nieuwste functies van het Veeam Data Platform, inclusief veilig, compliant en flexibel beheer voor MSP’s en hostingproviders.

Console v9 levert uitgebreide ondersteuning voor Veeam Software Appliance en diepere integratie met Veeam ONE. Door verbeteringen in bruikbaarheid en AI-gestuurde inzichten kunnen partners diverse omgevingen ondersteunen terwijl ze voldoen aan de hoogste beveiligings- en compliancenormen.

De console fungeert als uniform platform voor serviceproviders die oplossingen bouwen op basis van het Veeam-softwareaanbod. Alle functionaliteiten zijn toegankelijk via één geïntegreerde interface.

Veeam Data Cloud voor MSP’s is wereldwijd beschikbaar via het Veeam Rental Program. De oplossing transformeert volgens het bedrijf de manier waarop MSP’s dataresilience leveren door backups te vereenvoudigen en beveiliging te versterken.

