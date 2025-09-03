Veeam Software Appliance vereenvoudigt data protection

Veeam heeft vandaag zijn eerste volledig voorgeconfigureerde software appliance gelanceerd. Het bedrijf wil hiermee data protection vereenvoudigen zonder in te leveren op flexibiliteit en beveiliging. De oplossing richt zich vooral op nieuwe implementaties en edge-locaties.

In de nieuwe appliance staat security centraal. Het systeem beschikt over ingebouwde immutability en Zero Trust-toegangscontroles. Automatische patching van zowel het besturingssysteem JeOS als de backup-software moet beheerkosten verlagen en securityrisico’s beperken. Over dat besturingssysteem zo meer.

De appliance heeft ook een moderne webinterface met SAML single sign-on ondersteuning. Dit moet de gebruikerservaring verbeteren terwijl de securitystandaarden hoog blijven.

Veeam neemt volledige verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het onderliggende besturingssysteem. IT-teams hoeven zich geen zorgen meer te maken over OS-patches, configuraties of Windows OS-licenties.

Flexibiliteit behouden

De Software Appliance biedt volgens Veeam een unieke functie: instant recovery naar Azure. Dit stelt organisaties in staat snel geautomatiseerd te herstellen naar de cloud. Voor veel bedrijven kan dit een belangrijke voordeel zijn bij disaster recovery-scenario’s.

De oplossing ondersteunt ook implementatie op bestaande infrastructuur. Organisaties kunnen kiezen tussen fysieke servers, virtuele machines of cloud-omgevingen, afhankelijk van hun specifieke behoeften.

Eenvoud als uitgangspunt

De nieuwe Veeam Software Appliance combineert Veeam’s backup-software met een uitgekleed Linux-besturingssysteem, een “Just Enough OS” (JeOS). Dit pakket wordt geleverd als bootable media (ISO) of als virtuele appliance en kan draaien op industrie-standaard hardware of in een virtuele machine.

Het hardware-agnostische ontwerp geeft organisaties de flexibiliteit om te implementeren op bestaande infrastructuur of gekozen platformen. Hiermee vermijdt Veeam de hardware lock-in die vaak gepaard gaat met traditionele appliance-oplossingen.

De software appliance is volledig vooraf geconfigureerd en beveiligd. Dit moet implementatietijden drastisch verkorten. Waar organisaties voorheen weken konden besteden aan het opzetten van backup-infrastructuur, belooft Veeam nu out-of-the-box bescherming.

Marktpositie en beschikbaarheid

Veeam positioneert de Software Appliance als oplossing voor nieuwe deployments, edge-sites en teams die snel een veilige backup-oplossing nodig hebben zonder infrastructuur-hoofdpijn. Het bedrijf onthulde de software appliance tijdens zijn VeeamON-conferentie in april, als onderdeel van V13. Dit is de eerste volledig uitgewerkte versie.

De Veeam Software Appliance is wereldwijd beschikbaar als early release. Deze versie is ideaal voor early adopters en nieuwe omgevingen. Organisaties kunnen de oplossing 30 dagen gratis uitproberen. De early access release wijkt af van de traditionele handelswijze van Veeam, normaliter maakt het bedrijf nieuwe zaken breed beschikbaar na een periode van intensief testen.

De appliance werkt nu met Veeam Data Platform Foundation. Ondersteuning voor Premium en Advanced edities wordt verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar. Hiermee wil Veeam zijn addressable market uitbreiden en organisaties helpen hun data resilience strategieën te versnellen.

De software-only aanpak moet de total cost of ownership verlagen vergeleken met hardware appliance-gebaseerde alternatieven. Voor veel organisaties kan dit een belangrijk argument zijn om over te stappen.

