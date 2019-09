Rubrik en NetApp lanceren data management-oplossing voor object storage

Rubrik en NetApp hebben een nieuwe oplossing gelanceerd voor data management voor object storage. De oplossing combineert het gebruikersplatform van Rubrik met object storage, waardoor gebruikers data lifecycle management in de interface van het bedrijf kunnen automatiseren, terwijl de data gearchiveerd wordt in de cloud dankzij StorageGRID.

De oplossing, Rubrik Cloud Data Management for NetApp StorageGRID, helpt bedrijven om snel onder meer virtual machines, databases en bestanden te vinden en te herstellen, ongeacht waar ze staan. Dat kan dus in Rubrik, StorageGRID of de public cloud zijn.

De oplossing is volgens de bedrijven nodig, omdat het beheer van infrastructuur steeds complexer wordt. Dit onder andere vanwege de exponentiële groei van data. IT-afdelingen moeten aan de slag met infrastructuur voor bedrijfskritieke programma’s, maar moeten ook diensten on premise en in de cloud leveren.

Bedrijven krijgen bovendien steeds meer met uitdagingen te maken om kosten, prestaties en compliance van nieuwe cloud-diensten te optimaliseren, als gevolg van veranderende regelgeving en bedrijfseisen. Rubrik Cloud Data Management for NetApp StorageGRID moet bedrijven en IT-afdelingen bij die uitdagingen helpen.

Schaalbaarheid en cloud mobility

Rubrik Cloud Data Management for NetApp StorageGRID komt met policy-gedreven automatisering om de aspecten van data management te vereenvoudigen. Ook wordt het hiermee mogelijk om wereldwijd op bestandsniveau te kunnen zoeken. De policy engines automatiseren niet alleen het lifecycle management, maar optimaliseren ook de prestaties, wachttijd, kosten en compliance.

De oplossing komt verder met rendabele schaalbaarheid, stellen de twee bedrijven. Voor klanten is het mogelijk om eenvoudig om te gaan met snelle datagroei, terwijl upgrades voor secundaire en gearchiveerde data vermeden worden. Teams kunnen dankzij de lineaire schaalbaarheid in hun eigen tempo groeien.

IT-afdelingen moeten met de oplossing eenvoudig naar een cloud naar keuze kunnen migreren. Ook is het mogelijk om grote hoeveelheden data van een server te migreren naar NetApp StorageGRID.