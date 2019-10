OneDrive voegt Personal Vault toe voor gevoelige bestanden

OneDrive heeft een nieuwe optie gekregen in de vorm van Personal Vault. Deze functie, die nu wereldwijd beschikbaar is, zorgt voor een beschermd gebied in de cloud-opslag, waar extra authenticatie nodig is voor toegang.

De nieuwe functie werkt alleen met de consumentenversie van OneDrive en Office 365 Home en Personal-edities, schrijft ZDNet. De zakelijke versie van de dienst krijgt de functie dus niet.

De Personal Vault-map zit in OneDrive naast alle andere mappen. De map is te onderscheiden via een icoon dat lijkt op een bankkluis. Om de map te openen op een apparaat is een tweede vorm van verificatie nodig, bijvoorbeeld biometrische authenticatie of een code via SMS.

Het doel is om gevoelige bestanden en foto’s weg te halen van de andere data. Op die manier kunnen anderen de bestanden niet zien, ook niet als de PC ontgrendeld is.

Soorten bestanden

Microsoft zelf noemt allerlei bestanden die mogelijk beschermd kunnen en moeten worden met zo’n speciale map. Het gaat bijvoorbeeld om legitimaties, belastinggegevens en verzekeringsdocumenten.

De Protected Vault-map laat gebruikers die bestanden ordenen door bijvoorbeeld subfolders aan te maken. Nadeel is wel dat er maximaal drie bestanden in Personal Vault geplaatst kunnen worden met een 100 GB-account. Gebruikers met een abonnement op Office 365 Personal of Home hebben dat limiet niet.

De bestanden in de Personal Vault worden op Windows 10-apparaten standaard gesynchroniseerd naar door Bitlocker versleutelde locaties. Vanwege de veiligheid is het delen van bestanden in de map standaard uitgeschakeld. Ook gaat de kluis na 20 minuten automatisch op slot.

Mobiele apparaten

Op mobiele apparaten kan de OneDrive-app gebruikt worden om documenten te scannen of foto’s te maken, die vervolgens direct in de Personal Vault terecht komen. Daardoor wordt de minder veilige tijdelijke opslag als een Camera Roll omzeild.

Op mobiele apparaten gaat de kluis na drie minuten weer op slot. Gebruikers moeten vervolgens een pincode van zes cijfers invoeren om in de Personal Vault te komen. Die code kunnen gebruikers zelf aanmaken.