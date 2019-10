Acronis lanceert nieuwe aanpak voor databescherming

Acronis zegt dat het de traditionele backup- en databeschermingsmethoden overbodig heeft gemaakt met een nieuwe aanpak om data te beschermen. Die aanpak resulteert in drie oplossingen voor databescherming.

Volgens Acronis zijn bedrijven tegenwoordig steeds meer afhankelijk van data, wat voor nieuwe uitdagingen zorgt. Dat zijn uitdagingen waar legacy-oplossingen niet voor ontworpen zijn. Er is dan ook een nieuwe aanpak nodig, zegt CEO Seguei Beloussov in een verklaring.

“We hebben een aanpak nodig die zich focust op de veiligheid, toegankelijkheid, privacy, authenticiteit en security van data. Acronis noemt dit de Five Vectors of Cyber Protection, of SAPAS”, aldus Beloussov. De drie nieuwe oplossingen zijn daar dan ook op gericht.

Nieuwe vorm van bescherming

De drie diensten die Acronis introduceert, zijn Cyber Protect, Cyber Platform en Cyber Infrastructure. Cyber Protect is een all-in-one oplossing voor databescherming die alle onderdelen van het NIST Cybersecurity Framework omvat. Die onderdelen zijn Identify, Protect, Detect, Respond en Recover.

Binnen Cyber Protect worden zeven belangrijke beschermingsmogelijkheden gecombineerd, waaronder backup en disaster recovery. Ook levert Cyber Protect bescherming tegen malware op basis van kunstmatige intelligentie (AI), patch management en risicobeoordelingen.

Alle mogelijkheden worden beschikbaar gemaakt via een enkele agent, die beheerd wordt vanuit een modern managementconsole. Dat console heeft ook een web-ervaring die geoptimaliseerd is voor mobiele apparaten.

Cyber Platform

De tweede oplossing is het Cyber Platform, dat ontwikkelaars en onafhankelijke software-aanbieders de mogelijkheid geeft om de Cyber Protection-oplossingen van Acronis aan te passen, uit te breiden en te integreren.

Het nieuwe Cyber Platform moet dan ook de fundering vormen voor alle Acronis-diensten. Hierin is een serie aan API’s te vinden, die ondersteund worden door SDK’s en voorbeeldcode.

Partners van Acronis kunnen met deze resources nieuwe databronnen beschermen, nieuwe data-opslaglocaties ondersteunen en nieuwe datamanagementfuncties implementeren. Ook is het mogelijk om applicaties te voorzien van de beschermingen die Acronis met zijn oplossingen biedt.

Cyber Infrastructure

Tot slot is er de Cyber Infrastructure. Dit is een universele, software-gedefinieerde infrastructuuroplossing. Binnen de oplossing worden compute-, software-gedefinieerd network-, block-, file- en object storage workloads gecombineerd.

De infrastructuur is geoptimaliseerd voor cybersecurity deployments en workloads. De infrastructuur is naar eigen zeggen eenvoudig in gebruik, betrouwbaar en hyper converged.

Volgens Acronis is de oplossing bovendien voor de laagste kosten op de markt voor secondary data-opslag en -management verkrijgbaar. Het bedrijf noemt in zijn aankondiging echter geen prijzen.