Nieuwe SAS-oplossing focust op ingebruikname analytische modellen

Hoewel er tegenwoordig tal van analytische modellen ontwikkeld worden, worden ze lang niet allemaal in productie genomen. De SAS Open Model Manager moet daar verandering in brengen.

SAS stelt dat er dankzij de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en opensource-software steeds meer analytische modellen ontwikkeld worden. Veel van die modellen worden echter niet in productie genomen, omdat organisaties moeite hebben met de ‘last mile’ in het ontwikkelproces.

Organisaties blijken volgens SAS veelal moeite te hebben met ingewikkelde handmatige processen. Ook blijkt de samenwerking tussen IT en zakelijke gebruikers niet altijd soepel te verlopen. Het gevolg is dat het werk van data scientists voor een groot deel verloren gaat.

SAS heeft om die reden een nieuwe oplossing met de naam Open Model Manager geïntroduceerd, waarmee organisaties ondersteuning krijgen bij het proces om analytische modellen in productie te nemen.

Constante monitoring

De Open Model Manager ondersteunt organisaties vanuit een enkele centrale omgeving bij het beheren, implementeren en monitoren van opensource-modellen.

Binnen deze omgeving kunnen gebruikers verschillende modellen vergelijken en beoordelen. Gebruikers krijgen bovendien toegang tot bijgeleverde prestatierapporten. Aan de hand daarvan kunnen ze beoordelen of een model opnieuw getraind, stopgezet of vervangen moet worden.

Door de prestaties van de modellen constant te monitoren, kunnen problemen bovendien opgelost worden voor ze de bedrijfsresultaten kunnen beïnvloeden. De Open Model Manager geeft gebruikers daarnaast beter inzicht in de werking en prestaties van modellen. Daardoor wordt de governance hiervan verbeterd, stelt SAS.

Beschikbaarheid

De SAS Open Model Manager verschijnt vanaf november. De oplossing wordt geleverd in een voor containers geschikte infrastructuur, waaronder Docker en Kubernetes. De infrastructuur kan in publieke en in private clouds ingezet worden, en is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de open source-gemeenschap.

De SAS Open Model Manager vereist geen extra SAS-technologie om te werken.