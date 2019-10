Acronis Cyber Cloud 8.0 biedt service providers enterprise-opties

Het Acronis Cyber Cloud-platform krijgt in een nieuwe versie 40 nieuwe mogelijkheden, die vanaf begin november beschikbaar zijn. Het platform biedt bescherming voor service providers.

Acronis Cyber Cloud is een Platform-as-a-Service waarmee service providers digitale bescherming kunnen bieden aan hun klanten. Het platform bestaat uit meerdere oplossingen, waaronder Backup Cloud, Disaster Recovery Cloud en Files Cloud.

In versie 8.0 krijgt het platform diverse nieuwe functies, waaronder opties die eerder alleen beschikbaar waren in Cyber Backup Advanced. Daarmee kunnen service providers bescherming bieden aan hun klanten, ongeacht hoe groot, complex of geavanceerd hun infrastructuur en workloads zijn.

Verbeterde dienstverlening

Eén van die nieuwe functies is ‘efficient group-management operations’. Deze functie moet de dienstverlening aanzienlijk verbeteren en de administratieve overhead verlagen.

Ook zijn er diverse nieuwe functies voor disaster recovery, waarmee de sales-mogelijkheden uitgebreid worden met ondersteuning voor naadloze en vereenvoudigde onboarding van klanten. Er is tevens ondersteuning voor een proof of concept-stadium.

Een derde functie omvat verbeterde licenties en functiebeheer. Daardoor wordt de upsell van nieuwe Advanced en Disaster Recovery-functies eenvoudiger, aldus Acronis.

Oracle en SAP HANA

Cyber Cloud krijgt verder ondersteuning voor application-aware backups van Oracle Database en SAP HANA backup en recovery. Ook komt er een cluster-aware backup van Microsoft SQL Server en Microsoft Exchange Server beschikbaar.

Acronis heeft ook ondersteuning toegevoegd voor agentless application-aware VM backup op Hyper-V. Daarmee moeten gebruikers tijd besparen bij het deployen van de agent.

Verder komt er een functie genaamd ‘automatic backup archives noterization’, waarmee onafhankelijk gevalideerd wordt dat specifieke bestanden niet veranderd zijn. Een nieuwe Startup Recovery Manager moet machines binnen minuten herstellen, zelfs als het besturingssysteem niet laadt. Daarbij is geen los herstelmedium of een netwerkverbinding vereist.

Disaster Recovery en Notary Cloud

Acronis voorziet zijn Disaster Recovery Cloud in versie 8.0 van de Cyber Cloud van verbeteringen op het gebied van security, compliance en service delivery. Zo is het nu voor versleutelde backups mogelijk om geautomatiseerde disaster recovery-operaties uit te voeren aan de hand van veilig opgeslagen wachtwoorden. Ook kunnen die backups failover uitvoeren.

Acronis Notary Cloud krijgt op zijn beurt een optie waarmee service providers eenvoudig dataverificatie aan kunnen zetten met een nieuwe publieke webpagina. Daardoor hoeft de gebruikersinterface van Notary Cloud niet langer gebruikt te worden om bestanden te verifiëren.