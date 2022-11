Acronis heeft onlangs Advanced Security + EDR voor zijn Acronis Cyber Protect Cloud-platform geïntroduceerd. De oplossing moet nieuwe inzichten in threat detection, isolation en response mogelijk maken. Ook moet de introductie het gebruik van EDR versimpelen.

Volgens de securityleverancier hebben veel bedrijven door de huidige complexiteit van Endpoint Detection and Response (EDR)-oplossingen moeite met het beschermen van endpoints tegen geavanceerde dreigingen.

Acronis wil hier met zijn Acronis Advanced Security + EDR for Acronis Cyber Protect Cloud-oplossing een einde aan maken. De tool biedt klanten een nieuwe methode voor het ontdekken, isoleren en oplossen van endpointbedreigingen. Dit moet hun volledige EDR-omgeving drastisch versimpelen.

EDR-oplossing

De oplossing biedt hiervoor onder meer op machine learning gebaseerde correlatiemogelijkheden voor events en de interpretatie daarvan. De aanvalsketens die de oplossing ontdekt worden inzichtelijk conform MITRE ATT&CK in kaart gebracht.

Ook beschikt de oplossing over geïntegreerde antwoorden op ontdekte aanvallen, waaronder aanvalsspecifieke rollbacks die met een enkele muisklik kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om gaten in de security te onderzoeken, op te lossen, te herstellen en te dichten. Deze functionaliteit is direct geïntegreerd met andere eigenschappen van het Acronis Cyber Protect Cloud-platform. Hierdoor worden de diverse maatregelen binnen het hele platform doorgevoerd.

De dienst is te beheren via de Acronis console, wat minder complexiteit en kostenbesparingen moet opleveren. Klanten kunnen van de features profiteren zonder extra agents of integraties met applicaties van derden uit te rollen.

Ook interessant voor MSP’s

Acronis Advanced Security + EDR is een onderdeel van het Acronis Cyber Protect Cloud-platform. Dit platform biedt bedrijven, waaronder IT-dienstverleners, holistische security op basis van de NIST Cybersecurity Framework Core.

De securityleverancier ziet de nieuwe functionaliteit als een goede optie voor MSP-partners die hun aanbod van Managed Detection en Response (MDR)-diensten willen uitbreiden tegen aantrekkelijke tarieven en marges. Hiermee kunnen zij op basis van licentiekosten concurreren met securityleveranciers die vergelijkbare features aan klanten aanbieden.

Partners krijgen vanaf volgende maand toegang tot het Acronis Advanced Security + EDR early access-programma. De algemene beschikbaarheid wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.

Tip: N-able wil met Cove Data Protection concurreren met Veeam, Datto en Commvault Metallic