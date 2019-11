Microsoft lanceert kennisnetwerk Project Cortex

Als een bedrijf enige tijd meedraait op de markt, vergaart het behoorlijk wat kennis. Maar het kan soms lastig zijn om te bepalen welke kennis er in huis is en wat niet. Microsoft wil dat eenvoudiger maken met Project Cortex.

Project Cortex wordt door Microsoft omschreven als een ‘Knowledge Network’, schrijft TechCrunch. Concreet gaat het om een systeem dat informatie in een bedrijf aan elkaar knoopt en deze informatie beschikbaar stelt waar nodig.

Project Cortex verzamelt hiervoor allerlei assets, zoals Office-documenten, transcripts van vergaderingen en chat-logs, en classificeert ze met machine learning. De informatie wordt vervolgens ondergebracht in verschillende onderwerpen en verzamelingen van onderwerpen. Dat bij elkaar vormt een netwerk.

Netwerk inzetten

Corporate vice president van Microsoft 365 Jared Spataro legt uit dat het netwerk vervolgens allerlei informatie kan weergeven over een onderwerp. En die informatie kan weer gebruikt worden bij de dagelijkse werkzaamheden.

De informatie kan namelijk omhoog gehaald worden in de producten van Microsoft. Schrijft iemand een e-mail over een project waar het Knowledge Network van op de hoogte is, dan worden er automatisch links aangemaakt naar bekende termen binnen dat project. Beweegt een andere gebruiker met zijn muis over het woord, dan wordt meer informatie beschikbaar.

Die extra informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit de mensen die aan het project werken, wanneer het werk gestart is en een kaart waarin het project of het onderwerp in relatie met andere projecten en onderwerpen getoond wordt.

Wat levert dit op?

Met dit alles moet een eenvoudig doel bereikt worden. Het idee is dat gebruikers voortaan gemakkelijk experts binnen het bedrijf over een specifiek onderwerp kunnen identificeren, en verbindingen kunnen maken die ze anders gemist hadden. Zo wordt dus meer bereikt met de kennis binnen een bedrijf dan voorheen mogelijk was.

Project Cortex is echter nog niet voor iedereen beschikbaar. Microsoft heeft het product tijdens zijn Ignite-conferentie aangekondigd en in private preview beschikbaar gemaakt. Pas in de eerste helft van 2020 wordt Project Cortex algemeen beschikbaar.