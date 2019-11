Salesforce maakt ‘single source of truth’ met Customer 360 Truth

Salesforce heeft een nieuwe set aan data- en identiteitsdiensten gelanceerd onder de naam Customer 360 Truth. Daarmee kunnen bedrijven een ‘single source of truth’ voor al hun klantrelaties opbouwen.

Customer 360 Truth is een set tools die data van onder meer sales, service, marketing en commerce verbindt om zo een enkele, universele Salesforce ID voor iedere klant op te zetten. Aan dat ID worden alle interacties en voorkeuren gekoppeld, zodat bedrijven een compleet overzicht krijgen van de klanten en hun eisen beter kunnen voorspellen.

Om deze zogeheten ‘single source of truth’ mogelijk te maken, bestaat Customer 360 Truth uit diverse diensten. Zo is er de Data Manager waarmee het mogelijk is om toegang te krijgen tot klantdata en deze te verbinden in Salesforce en andere systemen. Daarvoor wordt een canoniek datamodel en de universele ID gebruikt.

De Data Manager heeft een gebruikersinterface voor het beheren van app en data, waarmee admins eenvoudig vertrouwde verbindingen kunnen opzetten tussen databronnen.

Eén inlog voor klanten

Klanten krijgen voortaan bovendien nog maar één inlog voor de websites, e-commerce winkels, mobiele apps en alle verbonden producten van een bedrijf. Dat gaat via Salesforce Identity for Customers, dat ook tweestapsverificatie bevat.

Met het nieuwe Customer 360 Audiences worden verenigde klantprofielen opgebouwd aan de hand van bekende data, zoals e-mailadressen en first party ID’s. Ook wordt hierbij onbekende data gebruikt, zoals websitebezoeker en apparaat ID’s.

Customer 360 Audiences zet vervolgens klantsegmenten en marketing betrokkenheidsreizen op en levert inzichten aangestuurd door kustmatige intelligentie. Daarmee gaat de dienst verder dan een traditioneel customer data platform, stelt Salesforce. Het breidt de kracht van CRM namelijk uit om klantinteracties op verschillende aanrakingspunten te verbinden.

Compliance aan wetten en privacy

Customer 360 Truth moet bedrijven bovendien helpen bij het voldoen aan wet- en regelgeving en bij het beschermen van privacy van klanten. Bedrijven kunnen met Customer 360 Truth gemakkelijk begrijpen welke soorten data ze hebben, wat ze daarmee van klanten mogen doen en hoe ze het beste met de data om kunnen gaan.

Hoewel Customer 360 Truth nu al gelanceerd wordt, zijn nog niet alle diensten direct beschikbaar. Customer 360 Data Manager en Salesforce Identity for Customers worden wel per direct beschikbaar. Customer 360 Audiences wordt echter pas in de eerste helft van 2020 beschikbaar.

De tool voor compliance en privacy – Salesforce Privacy and Data Governance – wordt ook vandaag algemeen beschikbaar.