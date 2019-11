NetApp en Google werken samen voor nieuwe hybrid cloud-oplossingen

NetApp lanceert samen met Google Cloud drie nieuwe oplossingen voor innovatie in de hybrid cloud. Het gaat om NetApp Cloud Volumes Service, Cloud Volumes ONTAP voor Google Cloud en ondersteuning voor Anthos op NetApp HCI.

NetApp Cloud Volumes Service en NetApp Cloud Volumes ONTAP voor Google Cloud zijn direct algemeen beschikbaar. NetApp laat weten dat Cloud Volumes Service een Cloud-native, Google Cloud-geïntegreerde file-service is. De dienst moet de prestaties, beschikbaarheid en beveiliging bieden die nodig zijn om cruciale bedrijfsapplicaties efficiënt uit te kunnen voeren.

Verder is NetApp Cloud Volumes ONTAP een oplossing voor datamanagement. De oplossing moet de migratie naar de enterprise-cloud versnellen door verbeterde gegevensbescherming, storage-efficiëntie en mobiliteit voor Google Cloud en andere hybrid en multicloud-omgevingen.

NetApp HCI voor Google Cloud Anthos

NetApp HCI is een on-premise hybrid cloud-infrastructuur die private clouds kan omvormen tot een onderdeel van de multicloud. Deze infrastructuur is dus nu gevalideerd voor gebruik met Anthos van Google Cloud. Hiermee kan je onder meer een hybrid cloud bouwen. Met NetApp Trident, een volledig ondersteund open source-project, kunnen organisaties een complexe hybrid cloud-omgeving opzetten met een combinatie van Google Cloud, Anthos en NetApp HCI on-premise. Verder kunnen bedrijven naar wens opschalen en rekenkracht of capaciteit toevoegen om aan hun vereisten te blijven voldoen. Ook laat NetApp weten dat er een breder scala aan applicatieplatforms beschikbaar is, waaronder Anthos, Kubernetes, VMware en NetApp Kubernetes Service.

“Wij willen [onze klanten] in staat stellen innovatie en bedrijfsresultaten te stimuleren door gebruik van de cloud, in lijn met de aanpak die Google Cloud zowel on-premise als in de Cloud volgt”, zegt Anthony Lye, Senior Vice-President en General Manager Cloud Data Services van NetApp. “Met de krachtige NetApp-diensten op enterprise-niveau en oplossingen die nauw zijn geïntegreerd in Google Cloud-omgevingen, kunnen bedrijven geavanceerd datamanagement en ongekende prestaties bereiken. Zo profiteren zij echt van het innovatieve leiderschap van Google Cloud op het gebied van applicatieontwikkeling, analytics en machine learning.”