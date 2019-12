AWS lanceert AI-keyboard voor muziekwerken

Op re:Invent heeft Amazon Web Services (AWS) een keyboard aangekondigd wat door ontwikkelaars gebruikt kan worden als manier om met generative AI aan de slag te gaan. In andere woorden betekent dit dat ontwikkelaars met het keyboard AI-gegenereerde muziekstukken kunnen creëren.

Met de generative AI-techniek die door het keyboard gebruikt wordt kunnen ontwikkelaars machines leren om creatieve taken uit te voeren. Dit gaat met behulp van zogenaamde generative adversarial networks, een techniek waarbij twee neural networks tegenover elkaar worden gezet, die vervolgens door middel van het invoeren van (muzikale) samples een nieuw stuk muziek opbouwen.

Het keyboard heeft een bereik van twee octaven en heeft in totaal 32 toetsen. Behalve het fysieke apparaat, dat eenvoudigweg aan een pc verbonden moet worden, is het ook mogelijk om een virtueel exemplaar te gebruiken in de AWS-cloud, in de DeepComposer-console. Ontwikkelaars kunnen hun eigen modellen trainen voor het device, maar het apparaat werkt ook met modellen die door AWS worden verstrekt aan gebruikers.

Creatief proces

Het proces begint met de creatie van een stuk muziek door middel van een model, waarna de gebruiker het stuk in de console kan aanpassen naar eigen voorkeuren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om rock, pop, jazz, klassiek of een genre aangepast naar eigen voorkeuren te kiezen. Vervolgens komt het definitieve stuk eruit gerold. Na afloop is het mogelijk om stukken op Soundcloud te delen, mocht het een bijzonder goed gelukt werk betreffen.

De bedoeling is dat DeepComposer een plezierige manier wordt voor gebruikers om meer te leren over machine learning, enerzijds door de creatieve insteek en anderzijds doordat de muziekstukken gebruikers uitnodigen om hun resultaten met anderen te delen. Zo ontstaat er behalve een creatief proces ook een mogelijkheid om feedback op een praktische toepassing van machine learning te ontvangen.