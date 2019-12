DataRobot neemt data prep-platform Paxata over

Data Science-bedrijf DataRobot heeft Paxata overgenomen, een bedrijf dat oplossingen voor data preparation levert. Het data preparation-gedeelte bij machine learning werd tot nu toe door DataRobot aan derden overgelaten, maar nu gaat het dus deel uitmaken van het eigen portfolio.

Phil Gurbacki, Senior Vice President of product development and customer experience bij DataRobot, vertelde aan TechCrunch dat het tijd werd voor een uitbreiding. Omdat het bedrijf zich al langer richtte op machine learning heeft het een aantal data preparation-aanbieders gezocht om een groter deel van het proces te kunnen ondersteunen. Het Paxata-product moet samen met de kennis en de integratie van het platform van DataRobot een unieke en overtuigende propositie gaan worden.

Voor Paxata betekent de deal een makkelijke manier om snel hun klantenbestand drastisch te vergroten, omdat alle klanten van DataRobot een manier moeten vinden om hun data te managen, en een geïntegreerde oplossing zal normaal gesproken erg in trek zijn. Het product van Paxata blijft als aparte oplossing bestaan zolang het overnameproces gaande is. Uiteindelijk wordt Paxata echter volledig in DataRobot geïntegreerd.

Investeringen

DataRobot is waarschijnlijk het bekendst door AutoML, waarmee gebruikers geautomatiseerd machine learning-modellen kunnen ontwikkelen. Het moge duidelijk zijn waarom de data preparation-expertise van Paxata daar een goede aansluiting op vormt. DataRobot haalde zo’n 431 miljoen dollar aan investeringen op (ongeveer 386,7 miljoen euro) om daar eigen investerings- of overnamemogelijkheden mee af te tasten. Het is niet bekend voor welk bedrag Paxata is overgenomen, dus of DataRobot nog meer plannen voor de toekomst heeft, en welke dat zijn, zal de tijd moeten leren.