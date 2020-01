Durfkapitalisten Insight Partners kopen Veeam

Insight Partners, een investeringsfirma van durfkapitalisten, gaat Veeam overnemen. Het cloud data management-bedrijf zal voor zo’n 5 miljard dollar (ongeveer 4,56 miljard euro) worden overgenomen.

De overname zal ertoe leiden dat het hoofdkantoor van het bedrijf van Zwitserland naar de VS zal verhuizen. Ook wordt er een nieuw managementteam aangesteld na de overname.

“Het komt zelden voor dat een bedrijf van deze omvang nog veel ruimte heeft in termen van groeipotentieel”, zegt Mike Triplett, een van de managing directors van Insight Partners. Triplett is overigens ook deel van de board of directors van Veeam. Triplett zal volgens Forbes in het bestuur worden vergezeld door twee andere directeuren van Insight Partners. Verder sluit Nick Ayers ook aan, de voormalige stafchef van vicepresident Mike Pence van de VS.

Medeoprichter Ratmir Timashev van Veeam zei volgens Forbes op een Veeam-conferentie in 2018 nog dat “er geen enkele reden is” om het bedrijf te verkopen. Het bedrijf maakt nu een proces door wat Timashev “act two” noemt: het winnen van de strijd in de hybrid cloudmarkt. “Als er een nieuwe markt is, heb je maar twee of drie jaar om op die markt te winnen”, vertelt Timashev. “Ik gebruik altijd de analogie van iPhones – als je de iPhone maakt, dan zul je die markt domineren voor de komende vijf, tien of vijftien jaar.”

Amerikaanse markt veroveren

Het winnen van die strijd is de reden om een Amerikaans bedrijf te worden. Veeam is de marktleider in de EMEA-regio, volgens een IDC-rapport van 2018, met ongeveer 55% van de inkomsten uit Europa. Slechts 30% van de inkomsten komt echter uit Noord-Amerika. “We zijn het bedrijf begonnen rond de financiële crisis in 2007, dus we besloten om zeer conservatief te zijn voor Noord-Amerika. We hebben toen te weinig geïnvesteerd in termen van verkoop en marketing”, aldus Timashev. Met de overname moet de Amerikaanse markt dus veroverd gaan worden.